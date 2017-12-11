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年内洛阳将有2100余台一般公务用车安装卫星定位系统
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-20 08:36

　　昨日上午，在洛龙区定鼎门社区院内，该区的一般公务用车正在安装卫星定位系统。记者从市机关事务管理局了解到，年内全市将有2100余台一般公务用车安装卫星定位系统，我市公务用车管理水平将大大提高。

　　为公务用车安装卫星定位系统，建设统一信息管理平台，是我市对公务用车管理继统一标识之后的又一举措。市机关事务管理局相关负责人介绍，针对公务用车的管理、定位、调度等综合信息服务需求，按照“全省一张网”要求，我市依托河南宇通信息技术有限公司，于本月初启动了公务用车车载定位装置的安装工作，与全省公务用车统一信息平台对接，将全市一般公务用车纳入全省信息平台管理。

　　除了为公务用车安装卫星定位系统，我市建设的统一信息管理平台还汇集了公务用车的人员单位信息、车辆档案、车辆编制、车辆购置、车辆处置等数据信息，并具有检索功能。

　　卫星定位系统的安装和信息平台的运用，可实现对公务用车的智能化日常管理，对车辆运行轨迹进行可视化监控。在信息平台上，可了解车辆的位置、状态及车速，此外还可对车辆以往运行轨迹保存一年时间。

　　全省公务用车统一信息平台分为省、市、县三个层级，市级、县级按照省级制定的技术标准和要求展开建设。三级平台建成后，系统进行对接，实现信息互联互通、公务用车管理“全省一张网”。

　　目前，我市各县(市)区平台建设及卫星定位系统的安装工作已经基本完成，市直机关的相关工作正在加紧推进，预计年底可投入运行。此外，除一般公务用车外，我市有关单位的执法、执勤车辆也将逐步纳入平台统一管理，未来可实现平台监控、手机客户端监控、电脑监控三种方式的联合监控。（洛阳日报记者 李三旺 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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