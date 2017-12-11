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巧解汉字宣讲十九大精神

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-20 08:41

　　“中国的文字非常奇妙，一个‘中’字加一个‘心’字，就构成一个‘忠’字……”

　　14日下午，市委宣讲团成员、洛阳理工学院马克思主义学院副教授管义伟到市工商局宣讲党的十九大精神。他以《重拳振党威开创新时代》为题，用汉字构造巧作比喻，用“老百姓的话”把党的十九大精神蕴含的理论创新点、社会关注点、政策契合点生动鲜活地讲给市工商系统的党员干部职工听。他的宣讲阐述了这样的观点：身为党员干部，要以实际行动兑现对党的无限忠诚，为提升人民的获得感忠诚履职。他的生动表述，赢得台下雷鸣般的掌声。

　　“听了宣讲，很受鼓舞和启发，作为工商管理人员，我们要按照党的十九大对工商和市场监管工作的要求，扎实推进商事制度改革，充分发挥深化改革排头兵、市场监管主力军作用。”市工商局市场科工作人员牛高飞说。

　　市工商局党组成员、调研员霍万峰说，下一步，市工商局将进一步深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以工商登记制度改革、自贸区建设为抓手，有序推进各项工作，力求取得新突破、新成效，推动洛阳工商行政管理工作再上新台阶。（洛阳日报记者 陈曦 通讯员 邵雅慧）
[ 责任编辑：周萌]
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