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洛阳：“第三卫生间”让游客更舒心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-20 08:41

　　“一直担心带小孩上厕所不方便，没想到景区设置了‘第三卫生间’，不仅有适合孩子的洗手池、坐便器，还有婴儿护理台，真是太贴心了。”近日，在老君山游览的山西游客刘雪萍说，如此贴心的服务，让她对旅游厕所有了新的认识。

　　“第三卫生间”，又称家庭卫生间，是指在厕所中专门设置的、为行为障碍者或协助生活不能自理的亲人(尤其是异性)使用的卫生间，旨在帮助解决单独带儿童的父母或需要人看护的老人等特殊人群的如厕需求。

　　去年12月，国家旅游局发布关于加快推进“第三卫生间”建设的通知，明确要求所有5A级旅游景区必须配有“第三卫生间”。

　　在龙门石窟景区入口处，远远便能看到景区设置的旅游厕所导向标志牌，厕所内设有“第三卫生间”，设施有儿童座椅、儿童坐便器、成人坐便器等，成人坐便器两侧安装有安全抓杆，还装有呼叫器。洗手台也分儿童型与成人型一大一小两个。在洗手台旁边，还设有婴儿护理台。

　　景区工作人员介绍，“厕所革命”开展以来，龙门石窟景区按照3A级卫生间标准对景区内的旅游厕所进行了改造提升，尤其是增添了“第三卫生间”，极大地满足了儿童、老人及残障人士在异性亲属陪同下如厕的需求。

　　“自从‘第三卫生间’设立后，使用率很高。”该工作人员说，遇到女儿带行动不便的父亲上厕所、爸爸带年幼的女儿上厕所等“特殊组合”的游客时，他们都会主动告知游客景区有“第三卫生间”，大大提升了游客的满意度。

　　去年以来，我市扎实推进“第三卫生间”建设，推动5A级景区“第三卫生间”全覆盖，鼓励高等级旅游景区、旅游集散中心、游客服务中心等建设“第三卫生间”。今年，我市已改(扩)建“第三卫生间”48个、新建9个。目前，除龙门石窟、老君山、鸡冠洞、龙潭峡等旅游景区外，我市部分街道、大型商场、公园附近也建有“第三卫生间”。

　　“‘第三卫生间’体现的是人文关怀，不仅让市民和游客真正得到便利，也关乎城市形象。”市旅发委相关负责人表示，我市将进一步加快“第三卫生间”建设，完善旅游厕所服务功能，力争在未来3年内基本实现4A级以上景区“第三卫生间”全覆盖，为广大市民和游客提供更加人性化、精细化的服务。（洛阳日报记者 戚帅华 通讯员 胡创乐）
[ 责任编辑：周萌]
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