赵铁安使用他发明的全自动烧饼机制作烧饼

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18日，央视四套《我爱发明》栏目组发微博称，12月23日18:58将播出节目《烧饼转出来》，河南洛阳的赵铁安发明的全自动烧饼机，实现了烧饼制坯、定型、烤制全部制作过程的机械化，烤制的烧饼味道好，生产效率高……《洛阳晚报》的不少读者知道，这是老城区井胡同的赵师傅嘛！他要带着自己发明的全自动烧饼机上央视啦！

1 本报报道后，他接到央视栏目组的电话

去年10月17日，本报以《历时6年，老农发明做烧饼机器人》为题，独家报道了老城区邙山办事处66岁的农民赵铁安发明全自动烧饼机一事。之后，老赵一天能接不少电话，有人要买专利，有人要买设备，但老赵觉得设备还需完善，就一一婉拒了他们。

除了要买产品的，还有不少媒体想采访老赵，包括央视——央视四套《我爱发明》栏目组通过电话邀请他，说要单独做一期节目，让他的全自动烧饼机和人工打烧饼现场比拼。

“一听说要上中央电视台，怪激动，但栏目组提出我的老机器太破，让我再做一台。”老赵说，今年春天，他购入材料，埋头苦干了4个月，最终做出了一台新全自动烧饼机。比起上一代全自动烧饼机，新全自动烧饼机增加了5个定型锅，可同时制作12个烧饼。

接受记者采访时，老赵用新机器给我们进行了现场演示：将发酵后的面团直接放入面斗，螺旋推进器将面团挤出，由光感传感器控制面坯大小，面坯落入定型锅内进行制坯，加热定型。大约3分钟后，冒着热气的第一个烧饼从定型锅内滑出，掉入机器后方的筐子里。热乎乎的烧饼表面金黄，记者掰开一尝，外焦里软，口感确实不错。