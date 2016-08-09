洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市国防动员委员会第四次全体（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-20 08:41

　　昨日，市国防动员委员会第四次全体(扩大)会议召开，贯彻落实党的十九大报告关于“完善国防动员体系”的战略部署和习近平总书记关于加强国防动员建设的系列指示精神，进一步推动我市国防动员建设。

　　市委副书记、市长、市国防动员委员会主任刘宛康，市领导黄为忠、董建亚、张世敏参加会议。

　　会议指出，今年以来，全市国防动员系统以新时期强军目标为牵引，以经济社会发展为依托，组织领导坚强有力、国防教育深入扎实、动员能力不断提升、服务作用更加突出，各项建设取得了显著成效，国防动员能力不断增强。

　　会议强调，要认清形势、提高站位，坚决扛起国防动员建设使命担当，充分认识加强新形势下国防动员建设的重大意义，切实增强抓好国防动员建设的责任担当，促进军事、经济和社会发展的有机统一。要突出重点、抓住关键，全面提升国防动员工作整体水平，深刻领会中央战略意图，始终坚持国防动员建设的正确方向，切实在深化军民融合、加强国防教育、夯实基层基础、后备力量建设、维护军人权益等方面下功夫，努力推动国防动员建设工作再上新台阶。

　　会议强调，要加强领导、完善机制，推动国防动员各项工作落实到位。一要坚持党管武装，抓好党委议军会议这一载体，认真履行职责，及时研究工作，协调解决重大问题。二要加强统筹兼顾，在党委统揽下，充分发挥政府主导作用和国防动员委员会的桥梁纽带作用，加强军地协调对接，形成政府主抓、社会参与、军地协同的工作局面，确保国防动员建设全面融入地方各项建设之中。三要完善工作机制，确保具体工作有人抓、矛盾问题能解决，切实做好新形势下的国防动员工作，努力开创我市国防动员新局面，为加快建设副中心、打造全省增长极作出积极贡献。（洛阳日报记者 申利超）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
    走遍相似的都市 难忘那些特色独具的村落
        去年，一部记录20位匠人手艺生活的纪录片《了不起的匠人》，讲述温暖的匠人和执着的匠心，引来如潮好评。
  • ·60后夫妇 自驾游美国
  • ·各派火锅 哪一锅是你的菜
  • ·平时用不到 出门帮大忙
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳第四批文物保护单位公布 74处（10...
  • 洛阳首项蒸汽供热管网跨洛河工程月底建成
  • 新区兴洛湖生态公园芳容初现
  • 年内洛阳将有2100余台一般公务用车安...
  • 洛阳老汉发明烧饼机 央视专门为他做节目
  • 好消息！今年洛阳中小学新增28872个入...
  • 孟津朝阳烈士陵园：这片热土上 不屈英...
  • “鸟叔”和他的金鸡梦
  • 李亚主持召开市委常委会议 传达学习习...
  • 车顶的“蜘蛛侠”很酷？当心被罚！
    		•
    百姓呼声
    因系统原因，个别退休人员取暖费在下月补发
    呼南高铁豫西通道路线及设站方案尚未确定
    精彩图片
    滨河南路添3座过街天桥
    汝阳县大虎岭农业长廊...
    一周图片精选 览尽洛城...
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    磨刀人

    爱心书屋来了

    冬日 洛河晚霞红似火

    北海老街
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605