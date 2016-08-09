昨日，市国防动员委员会第四次全体(扩大)会议召开，贯彻落实党的十九大报告关于“完善国防动员体系”的战略部署和习近平总书记关于加强国防动员建设的系列指示精神，进一步推动我市国防动员建设。

市委副书记、市长、市国防动员委员会主任刘宛康，市领导黄为忠、董建亚、张世敏参加会议。

会议指出，今年以来，全市国防动员系统以新时期强军目标为牵引，以经济社会发展为依托，组织领导坚强有力、国防教育深入扎实、动员能力不断提升、服务作用更加突出，各项建设取得了显著成效，国防动员能力不断增强。

会议强调，要认清形势、提高站位，坚决扛起国防动员建设使命担当，充分认识加强新形势下国防动员建设的重大意义，切实增强抓好国防动员建设的责任担当，促进军事、经济和社会发展的有机统一。要突出重点、抓住关键，全面提升国防动员工作整体水平，深刻领会中央战略意图，始终坚持国防动员建设的正确方向，切实在深化军民融合、加强国防教育、夯实基层基础、后备力量建设、维护军人权益等方面下功夫，努力推动国防动员建设工作再上新台阶。

会议强调，要加强领导、完善机制，推动国防动员各项工作落实到位。一要坚持党管武装，抓好党委议军会议这一载体，认真履行职责，及时研究工作，协调解决重大问题。二要加强统筹兼顾，在党委统揽下，充分发挥政府主导作用和国防动员委员会的桥梁纽带作用，加强军地协调对接，形成政府主抓、社会参与、军地协同的工作局面，确保国防动员建设全面融入地方各项建设之中。三要完善工作机制，确保具体工作有人抓、矛盾问题能解决，切实做好新形势下的国防动员工作，努力开创我市国防动员新局面，为加快建设副中心、打造全省增长极作出积极贡献。（洛阳日报记者 申利超）