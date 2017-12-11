洛阳再添13个省级创新型科技团队

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2017年度河南省创新型科技团队名单，我市共有13个科技团队入选(见图表)。至此，我市省级创新型科技团队总数增至61个。

记者昨日从市科技局获悉，省科技厅日前公布了2017年度河南省创新型科技团队名单，我市共有13个科技团队入选(见图表)。至此，我市省级创新型科技团队总数增至61个。 省级创新型科技团队是省高层次创新型科技人才队伍建设工程的重要组成部分，旨在以我省经济社会发展战略和科技发展规划为基础，重点支持、吸引以省中原学者、省科技创新杰出人才为主体的优秀科技领军人才，在重点学科领域、主导产业、战略性新兴产业及未来优先发展领域从事自然科学基础研究、应用研究和开发应用。研发活跃、成效明显的省级创新型科技团队，有望获得补助资金支持。 此次入选的科技团队名单 此次我市入选的科技团队主要分布在新材料、节能环保、装备制造、信息技术、生态旅游等产业领域： 分别是 中信重工机械股份有限公司“省工业余热利用技术创新型科技团队” 中国科学院自动化研究所(洛阳)机器人与智能装备创新研究院“省锂电池外观瑕疵检测创新型科技团队” 凯迈(洛阳)测控有限公司“省高性能光电侦察和观瞄系统的开发与应用创新型科技团队” 洛阳双瑞特种装备有限公司“省管道补偿技术创新型科技团队” 洛阳双瑞橡塑科技有限公司“省轨道交通噪声与振动控制创新型科技团队” 河南科技大学“省微纳技术与转化医学创新型科技团队”“省旱作节水栽培创新型科技团队”“省多媒体内容安全创新型科技团队”“省羊种质资源研究与利用创新型科技团队”“省材料物性分析与模拟计算创新型科技团队”“省高纯材料制备及应用技术创新型科技团队” 洛阳师范学院“省全民健康体育创新型科技团队”“省生态旅游环境监测与保护关键技术研发创新型科技团队”（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 任姣姣）