到2020年，洛阳煤炭消费总量控制在2215万吨以内

日前，《洛阳市“十三五”煤炭消费总量控制工作方案》出台，要求到2020年，全市煤炭消费总量较2015年下降16%，控制在2215万吨以内。

根据方案，我市控煤总目标将参考各县(市)区经济发展水平和产业结构特点进行分配。其中偃师市、孟津县、新安县、伊川县、洛龙区、涧西区等县(市)区发电企业煤炭消费量较大，适当放宽控煤目标标准；老城区、龙门园区因无规模以上工业，暂不设定下降指标，但须按照本方案完成相关控煤任务，“十三五”期间必须保持规模以上工业燃煤消耗量为零；其他县区煤炭消费总量较2015年下降14%至17%。企业控煤目标则结合各县(市)区控煤目标和企业生产实际情况制定。

市煤炭局相关负责人表示，控制煤炭消费，重点在于对耗煤量较大的传统产业进行改造提升。方案提出，要严格控制产能严重过剩的钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝行业新增产能。严格环境准入，原则上不再审批高耗能、高污染行业新增产能。

对于达不到环保标准的炼焦、化工、水泥等行业相关企业，我市将依法依规引导其关停退出；对未按期完成淘汰落后产能任务的县(市)区，实行“区域限批”，暂停对项目的核准和审批。到2020年，再关停70万千瓦以上落后煤电机组，30万千瓦及以下的非供热煤电机组全部退出市场。

对于各类燃煤设施，我市也将进行全面治理。到2018年年底，全市产业集聚区除有必要保留作为紧急备用热源的分散燃煤锅炉外，其余分散燃煤锅炉全部关停到位。对暂不具备改清洁燃料的地区，加快散烧煤清洁化治理，建设洁净煤配送中心，建立以县(市)区为单位的全密闭配煤中心及覆盖所有乡镇、村的洁净煤供应网络。全市建成区禁止新建20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，其他地区不再新建10蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

煤炭消费的削减，意味着其他清洁能源消费量的增加。根据方案，我市将大力发展非化石能源，依托豫西山区有利地势，加强太阳能与风能资源开发利用。同时，以商场、医院、学校、酒店、商务办公楼等为重点，实施以电代煤，减少民用燃煤消费。另外，还将扩大天然气利用规模，到2020年，力争全市天然气消费量达到13亿立方米。（洛阳日报记者 张宁）