让绿色成为现代化的底色—— 十一论决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程

播下绿色，收获美丽。

市委书记李亚在市委十一届五次全会上强调，我们要建成的现代化，是富强、民主、文明、和谐、美丽的现代化。党的十九大报告将“美丽”纳入社会主义现代化建设的重要内涵，对生态文明建设提出了新要求，深刻领会其中的深意，坚定不移地走绿色发展之路，对我们开启现代化建设新征程至关重要。

十九大报告对生态文明建设施以重墨，提及“生态文明”12次、“美丽”8次、“绿色”15次，更首次提出“建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”的目标，阐明现代化是人与自然和谐共生的现代化。从“八个明确”到“十四条坚持”，从“五位一体”到“五大文明”，从“还自然以宁静、和谐、美丽”到“推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局”，“美丽逻辑”贯穿其中，对现代化的“绿色属性”作出全新界定。

“现代化”一词产生于18世纪中叶，200多年来，人类社会上演了你追我赶的现代化竞赛。纵览发达国家的现代化进程，无一例外遭遇过一段“经济越发展、环境污染越严重”的困境，曾经发生在西方国家的“世界八大公害事件”，如洛杉矶光化学烟雾事件、伦敦烟雾事件、日本水俣病事件等，对生态环境和公众生活造成巨大影响，教训极其惨痛。再反思我们自身，只用了几十年时间便创造出举世瞩目的现代化工业文明，但同时也为此付出了沉重的代价。时至今日，大气污染、水污染、土壤污染等各类环境污染高发，人们不由得感叹：蓝天白云、绿水青山原来如此珍贵，当真是“受益而不觉，失之则难存”！

人与自然是生命共同体，人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身。“先污染、后治理”难以为继，“边污染、边治理”也注定行不通。党的十九大把“美丽”作为定语放在“现代化强国”之前，强调必须坚定不移贯彻绿色发展理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，这是以战略性的“生态视角”对“建设怎样的现代化”“怎样建设现代化”作出的深刻回答。这不是简单的叠加和拼接，而是从根本上对国家治理体系和治理能力现代化作出的顶层设计。

进入“十三五”以来，洛阳以新发展理念为引领，把“生态文明程度更高”列入“四高一强一率先”奋斗目标，科学谋划推进“9+2”工作布局，一幅绿色打底的发展画卷在河洛大地铺展开来：加快构建生态环境建设体系，铁腕治污、较真碰硬，精准施策、强力攻坚，绿色底线越筑越牢；加快构建现代产业体系，瞄准“五强六新五特”产业主攻方向，推动产业向高端化、服务化、集群化和绿色化发展，绿色经济越长越壮；加快构建现代城镇体系，把好山好水好风光融入城市，以水“润”城、以绿“荫”城、以文“化”城，绿色家园越建越美。

“绿水青山就是金山银山”，良好生态是洛阳的“最大财富、最大优势、最大品牌”。

当前，全市生态环境虽然持续优化，但大气、水、土壤污染问题依旧突出，生态建设形势依然严峻。要在2020年前实现“生态治理成效明显”的目标，在2035年前完成“生态文明基本实现”的壮举，在本世纪中叶“开创人与自然和谐共生新境界”，抵达富强民主文明和谐美丽的现代化强市新高度，挑战依然巨大，任务可谓繁重。

开启现代化建设新征程，迈向生态文明新时代，我们要扛起生态文明建设的政治责任，为保护生态环境作出我们这代人的努力！

我们要按照十九大和省委、市委全会的新部署，牢固树立社会主义生态文明观，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，把生态环境保护当作不可逾越的“雷池”，全面实施蓝天行动、碧水行动、净土行动、国土绿化行动、生态修复行动，大力推行绿色生产、倡导绿色消费、践行绿色生活，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，给自然留下更多修复空间，给农业留下更多良田，给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园，真正还自然以宁静、和谐、美丽。

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。

去年，洛阳城市区环境空气质量优良天数为166天；今年截至12月10日，这一指标已达199天，提前完成省定年度目标任务。这背后，是以天保周、以周保月、以月保季、以季保年的“生态定力”。让绿色成为现代化的底色，我们对污染因子一微克一微克地降、对生态红线一厘米一厘米地守，“不信东风唤不回”！（洛 平）