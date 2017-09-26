市政府党组会议传达学习习近平总书记重要批示精神 研究政府系统贯彻落实意见

18日，市委副书记、市长刘宛康主持召开市政府党组会议，传达学习《中共中央办公厅印发习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示的通知》精神和中共中央办公厅关于网络安全工作责任制相关要求及市委书记李亚在市委网络安全和信息化领导小组第二次会议上的讲话精神，研究市政府党组和政府系统贯彻落实意见。

会议指出，习近平总书记的重要批示，向全党发出了持续强化作风建设的强烈信号。市政府党组和政府系统各级各部门要深刻领会、认真落实，锲而不舍推动作风建设取得新成效。一要提高站位，强化政治自觉。要树牢“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，不断增强狠抓作风建设的思想自觉、政治自觉、行动自觉，按照中央、省委和市委的要求，锲而不舍深化作风建设。二要以上率下，认真抓好整改。政府党组成员要认真对照检查，全面查找存在的“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义新表现，带头严格执行中央八项规定精神及实施细则和省市相关要求。要严格落实“一岗双责”，认真抓好分管领域、分管部门的作风建设。三要持之以恒，推动常态长效。要研究进一步贯彻落实中央八项规定精神、加强作风建设的具体措施和办法，开展专项整治，坚决防止“四风”反弹回潮，切实巩固作风建设成效。

会议强调，各级各部门要从政治和战略高度认清当前网络意识形态面临的安全形势，切实把网络安全工作摆在更加突出的重要位置，认真落实网络意识形态工作责任制，以党政机关门户网站、重要新闻网站为重点，加强基础管理，加强舆情管控，做好网络安全防护，提高应急处置能力，确保我市网络安全。（洛阳日报记者 孙自豪）