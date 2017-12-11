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今天洛阳晴天 气温-4℃到11℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-20 08:36

　　眼下已进入农历十一月，这个月又被称为冬月。说起冬月，您的脑海中会不会浮现出“寒冬腊月”这个词？“寒冬腊月”指的就是农历年前最冷的三个月，寒月为十月，冬月为十一月，腊月为十二月。

　　这两天的天气，的确散发着浓浓的冬的气息，清晨的路面上结了薄冰，北风吹得人直缩脖子。

　　今天依然是干冷的天气，不过气温较昨天略有回升。市气象台预计：今天晴天间多云，西北风4级左右，气温-4℃到11℃；明天晴天间多云，西南风2级到3级，气温-5℃到11℃。

　　最近天儿冷，公园里也冷清了不少，不过清晨、傍晚，还是会看到一些跑步者的身影。近日，中国天气网结合天气和户外跑步者的数据进行了一组趣味分析，发现气温每变化1℃，都会对跑步者产生明显的影响。

　　从2016年10月至2017年9月全国室外日均活跃人数的数据来看，一周之中，朝九晚五的工作日，人们跑步的动力较双休日更足，跑步人数从周一至周四平缓增至最多，周五明显下滑，周六跌至谷底。一天之中，7时至22时为主要跑步时间段，18时至22时，跑步活动最集中。

　　有研究表明，当气温在14℃至16℃、相对湿度在30%至60%、风速在每秒2米至5米时，最有利于跑步者发挥体能，影响跑步的气象因素前三位分别是气温、降水和风。

　　以北京为例，一年之中，春季人们的跑步热情最高，冬季跑步与气温的相关性最大。冬天跑步的主要时间段是5时至22时，平均气温多在-4℃至6℃，气温每降低1℃，平均来说跑步的人就会减少近4000名，约占日均跑步人数的2%。

　　大风对跑步的影响，其实并没有大家想象中的那么大。数据显示，从2016年10月至2017年9月，北京出现了52个大风天(最大风力≥4级)，当天为躲避大风而放弃跑步计划的人非常少，可见在大风天里，大部分跑步者还是会坚持跑步的。

　　这几天我市阳光明媚，空气质量挺不错，您不妨到公园里或河边跑跑步，感受冬日运动的乐趣。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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