李亚主持召开市委常委会议 传达学习习近平总书记重要批示精神

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会议，传达学习《中共中央办公厅印发习近平总书记关于进一步纠正“四风”、加强作风建设重要批示的通知》和省委办公厅相关通知精神，审议《市委贯彻落实中央八项规定实施细则精神的办法》等相关文件，研究我市贯彻落实工作；传达全国、全省金融工作会议精神，研究防范化解政府债务风险等工作；审议《洛阳市城乡规划委员会制度(修订)》，对做好相关工作提出要求。

市委常委刘宛康、胡衡庐、吴孟铎、黄为忠、杨廷俊、王琰君、尚英照出席会议，李少敏、刘应安、王立林、娄会峰、张世敏、侯占国、曲海滨、侯超英，市直相关部门负责同志等列席会议。

会议指出，党的十九大对作风建设作出新部署，十九届中共中央政治局首次会议审议了《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定的实施细则》，习近平总书记对作风问题作出了重要指示，为我们驰而不息纠正“四风”提供了重要遵循。各级党组织要认真组织党员干部学习讨论习近平总书记的重要指示，结合深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会精神实质，牢固树立“四个意识”，不断提高政治站位和政治自觉，锲而不舍抓好作风建设。

会议强调，要坚持不懈整治“四风”。要强化思想教育，切实增强纠正“四风”、改进作风的思想自觉和行动自觉，尤其要紧密结合即将开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育，力戒形式主义，以良好作风确保取得良好效果。要落实主体责任，充分发挥党组织牵头抓总作用，层层压实主体责任，认真查摆，扎实整改。要紧抓具体问题，聚焦形式主义、官僚主义具体表现，紧密结合推进“9+2”工作布局，特别是精准脱贫、环境污染防治、保障和改善民生等工作中存在的形式主义、官僚主义问题，剖析根源，抓出成效。要严格执纪问责，综合运用监督执纪“四种形态”，以严肃问责倒逼党员干部转作风改作风。要健全长效机制，严格落实市委要求，坚决防止走形式、搞变通。市级领导要以身作则、以上率下，带头落实“四不两直”要求，加强治本工作，使党的作风全面纯洁起来。要紧盯元旦、春节等重要节点，强化监督检查，严肃执法执纪，坚决防止不良风气反弹回潮。

会议指出，要认真落实党的十九大对建设现代化经济体系的新部署，切实增强做好金融工作的责任感和紧迫感。要在“突出服务重点、拓宽服务领域、强化服务功能”上下功夫，切实服务好实体经济；统筹降低杠杆、严厉打击、注重规范、强化监管，实施好农民工工资清欠专项行动，着力防范化解金融风险；不断夯实市场之基，推进“引金入洛”，持续深化金融改革。要加强党对金融工作的领导，加大政策支持，加快人才引进，推动金融工作持续健康发展。

会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于做好城乡规划工作的重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府各项中心工作，切实把好规划方向关、质量关、程序关和实施关，确保城乡规划工作始终沿着正确方向前进。要坚持党对城乡规划工作的领导，统筹做好总体规划与单体建筑规划审批，抓好规划领域突出问题整改，深入开展城乡规划系统专项巡察，推动规委会各项制度有效落实。

会议还研究了其他事项。 （洛阳日报记者 李江涛 李东慧）

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