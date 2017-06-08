用人体皮肤培育心脏 未来或许不是梦

工作人员清理饲养小鼠的IVC单元

专用装置下，小鼠爪子上呈现荧光点

核心提示

昨日上午，在位于涧西区的洛阳国家大学科技园内，市第六人民医院组织器官再生中心的负责人田丰丰正在调试一批新到的设备。在这里，他正带领他的团队进行组织器官再生的相关实验。

十九大报告指出，要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。

现在，《洛阳晚报》记者就带您走进这间处于科技前沿的医学实验室，带您一睹那些高科技设备，以及新科技未来可能对我们生活发生的改变。

高科技实验室里啥样子？

洁净程度超过医院手术室，大部分操作实现自动化

在洛阳国家大学科技园一栋花园式的研发中心楼顶，密密麻麻树立着各种设备。田丰丰介绍，这些都是实验室设备的室外机。这幢小楼的一楼是办公区，其他楼层均为研发区域。

田丰丰介绍，参观人员可以通过电梯上二楼，两侧的楼梯分别为洁净楼梯和被污染楼梯，科研人员通过洁净楼梯上楼，在结束了当天工作后，下楼则要从被污染楼梯下楼，这样更能保证科研实验的安全标准。

二楼是分子生物学实验室。田丰丰指着连接电脑的一台设备说，这是一台具有成像系统的化学发光仪，可以直观看到蛋白质等，并可在分子层面分析它们的异常情况。这里还有不少其他设备，用于满足各种振荡条件的仪器就有多种，例如电磁搅拌器、涡旋仪、水平摇床等。

二楼还有三个独立的小实验室，分别是精确度可达百万分之一的微量天平室，存放药物原料和试剂的试剂室，存放病理切片、组织切片等的标本室。

来到三楼，这里是组织器官培养实验室，我们发现这里只留下一条通道，大部分都被严密封闭起来。

田丰丰介绍，这里每立方米最多只能有100个尘埃颗粒，比一般医院的手术室还要洁净。封闭区域里有基因操作系统、心脏再生室以及皮肤再生室等，大部分操作都实现了自动化，工作人员只用通过显示屏或者手机APP就可以完成一系列复杂的操作。

四楼是疾病模型实验室，目前也已经全部封闭。田丰丰介绍，在进行实验时，不能直接在人体上实验，通过动物模型可以测试稳定性和安全性等。经过允许，记者穿上一次性手术服，戴上口罩、橡胶手套及鞋套，一睹这里的真容。

见过荧光小鼠吗？

通过这些小鼠，可以观察疾病发生、发展的全过程

因为疾病模型实验室里都是无菌条件下饲养的动物模型，对环境条件要求极高，进入的人越少越好，目前该实验室里只有两名工作人员在工作。

实验室里的工作人员介绍，这里一共饲养了1000多只动物模型，以小鼠为主。它们都饲养在一个个IVC单元(即独立送风饲育系统)内，吃喝的都是无菌的专用饲料和纯净水。为保持清洁，工作人员每周都要将所有的IVC单元换洗两遍，每换洗一次就要整整一天时间。

工作人员指着笼子里的黑色小鼠告诉我们，这是转基因鼠，这种转基因鼠看起来和普通小鼠没什么区别，但它们其实是一种能够产生绿色荧光的小鼠。这些小鼠的基因里带有红绿双重荧光蛋白，在特殊装备下，可以发出红光或者绿光。

工作人员拿着专用装置，在滤镜下让我们仔细观察，小鼠的身上果然泛起幽幽绿光，而且爪子上还有荧光点。

田丰丰告诉我们，通过这种动物模型，可以看到疾病发生、发展的全过程。在人为干涉下，就可以直接对治疗效果进行评估。

推动科技成果转化，造福你我未来生活

我市更多“科技之花”，将结出“产业之果”

这些高科技的实验设备，是为了攻克一项国际医学难题——人体组织器官再生。

通过田丰丰团队的不懈努力，在这间医学实验室里，科研人员正在努力研发世界首例无排异自体细胞再生三维心脏组织。他们的努力方向，就是从人体上取下一块皮肤，就能培育出一颗完整的心脏。

2015年，该项目曾代表我省获得中国青年创新创业大赛创意组金奖。田丰丰说，他在海外留学多年，就是希望尽早将这些顶尖的科技成果在洛阳转化为临床应用，造福更多患者。

昨日，记者从市科技局了解到，今年10月，省科技厅正式批准了该中心的实验动物使用许可证，这代表着该中心可以开展相关实验，推动科技成果转化往前又迈进一步。

我市也通过出台《洛阳市促进科技成果转化实施办法》，来促进科技成果使用权、处置权和收益权管理改革。在洛高等院校、科研院所等事业单位及民办非企业科研机构等，可自主决定对其持有的科技成果采取转让、许可、作价入股等方式进行转移转化，单位主管部门和财政部门对科技成果在境内的使用、处置不再审批和备案。在本岗位上完成的个人职务成果也可“个人买卖”。通过一系列举措，推动河洛大地的“科技之花”更好地结出“产业之果”。（洛阳晚报记者 李砺瑾 通讯员 任姣姣/文 记者 杜卿/图）