人才高地释放发展红利——中船重工七二五所摘得全国质量奖启示之四

浮置板组合道床系统综合减振效果超过20分贝，技术水平国际领先，成功打破国外产品技术垄断；围绕地铁上盖物业开发项目中振动和噪声控制的系统问题，提供综合技术服务方案，让“地下跑地铁、地上盖住宅”成为可能；中标温州市域铁路S1线轨道减振器项目，为我国首条市域铁路配套……

今年以来，中船重工第七二五研究所洛阳双瑞橡塑科技有限公司技术研发和市场开拓捷报频传，成为该所产业发展的生力军。其背后，源于一位领军人才的引进。

2011年年初，被授予英国女皇创新奖的“洋博士”王安斌从英国归来，被七二五所聘为首席专家，当年就申报专利30多项，入选国家“千人计划”。在他的提议下，七二五所建立了我国首个室内铁路轨道减振降噪实验室，其带领的科研团队不断研发新产品，推动了该所科技产业平稳健康发展，并带动国内轨道交通减振降噪技术和产品的持续提升。

兴业之本，关键在人。摘得全国质量奖桂冠背后，七二五所“人”字文章出彩！

一掷千金，引好人才——

家有梧桐树，引来金凤凰。对高层次人才引进，七二五所立足国内、放眼全球，只要能证明自己水平和能力的人才，就可以拿高薪。

从美国引进的“洋博士”蒲忠杰，带领团队研制成功我国首个无载体含药(雷帕霉素)洗脱心脏支架系统，书写了民族高端医药器械产业新篇章；从波音公司引进的“洋专家”周鑫南，助推该所双瑞精铸公司成为波音、空客的一级供应商；引进老教授常鹏北，填补了纳米材料研究的空白……

如今的七二五所，会聚了一批来自世界各地的精英：清华、北大的高材生，国内的技术专家，留洋的资深博士……研究所在编博士、硕士、本科生数量不断增加，人才结构不断优化。

打破陈规，用好人才——

用七二五所所长马玉璞的话说，冲破陈腐用人观念，必须通过“三个摒弃”打破用人束缚，给人才“松绑”：摒弃唯学历，不苛求高学位、名校生；摒弃论资历，不压抑青年人；摒弃讲身份，适任条件面前人人平等。

去年，七二五所洛阳双瑞风电叶片有限公司年产值达13亿元，2兆瓦风电叶片市场占有率在30%以上。而在对这家企业负责人采访期间，记者见到的尽是年轻面孔——不少重要职务均由20多岁的年轻人担任。

在七二五所“能上能下”的机制下，能力强但学历不突出的技术人员，可以经过严格选拔成为研究室或公司领导，发挥关键作用。正因如此，在研究所和产业集团业务处(部)、公司要害和关键部门的“一把手”中，许多人不是名牌大学毕业、不是研究生以上学历，其业绩却让人刮目相看。

加强培训，育好人才——

“培训工作，不能想着怎么省钱。”这是记者在七二五所采访期间，经常听到的一句话。

如今，七二五所已建立起内容、形式和需求各具特色，从生产一线技工、后备干部、中层领导到研究所顶层，全方位立体完善的培训制度和评估体系。

七二五所对有大学学历的员工举办多期工程管理硕士班，学员绝大多数已成为骨干，部分学员已进入中层领导岗位；举办车间主任以上领导艺术班，由清华大学有关专家进行管理思想和管理理念培训；组织公司高管去日本学习精益管理，归国实践后，逐个进行学习成果发布……一支动力十足的学习型人才团队已然成型。

人人皆可成才、人人尽展其才的良好环境，让七二五所各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流，释放出源源不断的发展红利。（洛阳日报记者 张锐鑫 赵志伟）