洛阳义务教育学校星级创建工作成绩优异 特色学校已达到227所

今日，2017年洛阳市义务教育工作会议暨素质教育现场会召开，会议对2016—2017学年全市义务教育暨素质教育工作整体情况进行了回顾。其中提到，我市2016—2017学年的义务教育学校星级创建工作成绩优异。

洛阳网讯 今日，2017年洛阳市义务教育工作会议暨素质教育现场会召开，会议对2016—2017学年全市义务教育暨素质教育工作整体情况进行了回顾。其中提到，我市2016—2017学年的义务教育学校星级创建工作成绩优异。 我市自2013年启动义务教育学校星级创建工作以来，有力地促进了我市义务教育学校特色化发展，提高了义务教育学校管理水平和办学质量。2016-2017学年，全市义务教育学校星级创建工作再创佳绩：全市涌现出8所全面示范性特色学校、38所单项示范性特色学校、22所全面特色学校、43所单项特色学校以及一批先进单位。 具体名单为下： 具体名单为下： 目前，全市义务教育阶段特色学校已达到227所，其中全面示范性特色学校26所、单项示范性特色学校43所、全面特色学校72所、单项特色学校86所。(记者 郭瑛 通讯员 杜建芳)