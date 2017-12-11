助推全民运动 体彩就在身边

近些年，全民健身渐成风尚。体育已不只是电视上运动员的争金夺银，也不仅限于中老年人跳跳广场舞，而逐渐演变成一项全民参与、全社会共同关注的民生工程。习近平总书记在十九大报告中强调，要“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”，越来越多的社会公众从体育事业的旁观者变身参与者。中国体育彩票鼎力支持全民健身事业，为提高国民体质水平不断努力。

从老到少 体彩活动惠及各类人群

曾几何时，青少年参加体育比赛是少数人专利。如今，在体彩公益金的大力支持下，经过二十年发展，全国各地的青少年体育活动蓬勃开展。“体彩杯”全国儿童击剑赛、“体彩杯”全国少年儿童五子棋锦标赛、“体彩杯”冀鲁豫少年足球邀请赛……各类体彩支持的青少年体育活动全面提升了青少年参与体育运动的热情，带给他们强健的体魄和健康的身心。

除了青少年，体彩也热心中老年体育事业。今年，浙江省举行“体彩杯”老年体育达人评选活动，参与活动的候选人有武林活拳代表性继承人；有坚持游泳50年的古稀独臂教师；还有走遍国内名山大川的退休工人……体彩通过支持举办丰富的全民健身活动，激发了老年人参与体育锻炼的热情，丰富着他们的晚年生活。

从城市到乡村 体彩搭建“体育戏台”

“马拉松热”成为近几年中国全民健身热的一个“缩影”。在马拉松这场狂欢中，体育彩票一直扮演着增光添彩的角色，是全民马拉松的坚实后盾。仅今年三四月间，在肇庆半程马拉松、郑开马拉松、武汉马拉松等赛事中，体彩便以各种方式参与其中，为赛事助力。除了对马拉松赛事的支持，体彩冠名、资助的各类全民健身活动也在全年不间断进行。

此外，体彩公益金还帮助广大农村地区组织乡村运动会、业余足球比赛等小型赛事，开展健身知识、技能培训等，极大地丰富了乡村的体育生活。在体彩公益金的支持下，宁夏“百乡千村农民体育活动月”活动从2008年开始已连续多年举办。从村级到乡镇再到县区，每年参赛观赛人数近百万。

从大众项目到少数民族运动 体彩助推全民运动

今年，在天津举行的第十三届全运会首次设置群众体育比赛项目，让更多草根选手登上最高领奖台。杨浠镮是3岁女儿的妈妈，平时喜欢滑板和街舞，在第十三届全运会群众比赛滑板项目女子碗池赛中获得冠军。其实像杨浠镮这样在体彩支持下走上全运会的草根选手还有很多，可以说，助推全民上全运，体彩做出了贡献。

在内蒙，喜塔尔(即蒙古族象棋)是民间盛行的一种民族体育游戏。曾因投入资金不足，喜塔尔一度发展滞后。随着民族体育项目受到重视，体彩公益金不断加大资金支持。在今年7月举行的“体彩杯”锡林郭勒盟第五届牧民喜塔尔比赛上，有上百名选手参加活动，这一传统体育项目也再次焕发青春，得到了发扬和传承。

从青少年到老年人，从城市到乡村，从大众项目到少数民族运动，体育彩票一直与健康相伴，与美好同行。未来，在广大体育彩票购买者、参与者的支持下，体育彩票将一如既往地为广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设贡献力量！(关言)