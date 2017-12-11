洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

助推全民运动 体彩就在身边
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2017-12-19 11:38

　　近些年，全民健身渐成风尚。体育已不只是电视上运动员的争金夺银，也不仅限于中老年人跳跳广场舞，而逐渐演变成一项全民参与、全社会共同关注的民生工程。习近平总书记在十九大报告中强调，要“广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设”，越来越多的社会公众从体育事业的旁观者变身参与者。中国体育彩票鼎力支持全民健身事业，为提高国民体质水平不断努力。

　　从老到少 体彩活动惠及各类人群

　　曾几何时，青少年参加体育比赛是少数人专利。如今，在体彩公益金的大力支持下，经过二十年发展，全国各地的青少年体育活动蓬勃开展。“体彩杯”全国儿童击剑赛、“体彩杯”全国少年儿童五子棋锦标赛、“体彩杯”冀鲁豫少年足球邀请赛……各类体彩支持的青少年体育活动全面提升了青少年参与体育运动的热情，带给他们强健的体魄和健康的身心。

　　除了青少年，体彩也热心中老年体育事业。今年，浙江省举行“体彩杯”老年体育达人评选活动，参与活动的候选人有武林活拳代表性继承人；有坚持游泳50年的古稀独臂教师；还有走遍国内名山大川的退休工人……体彩通过支持举办丰富的全民健身活动，激发了老年人参与体育锻炼的热情，丰富着他们的晚年生活。

　　从城市到乡村 体彩搭建“体育戏台”

　　“马拉松热”成为近几年中国全民健身热的一个“缩影”。在马拉松这场狂欢中，体育彩票一直扮演着增光添彩的角色，是全民马拉松的坚实后盾。仅今年三四月间，在肇庆半程马拉松、郑开马拉松、武汉马拉松等赛事中，体彩便以各种方式参与其中，为赛事助力。除了对马拉松赛事的支持，体彩冠名、资助的各类全民健身活动也在全年不间断进行。

　　此外，体彩公益金还帮助广大农村地区组织乡村运动会、业余足球比赛等小型赛事，开展健身知识、技能培训等，极大地丰富了乡村的体育生活。在体彩公益金的支持下，宁夏“百乡千村农民体育活动月”活动从2008年开始已连续多年举办。从村级到乡镇再到县区，每年参赛观赛人数近百万。

　　从大众项目到少数民族运动 体彩助推全民运动

　　今年，在天津举行的第十三届全运会首次设置群众体育比赛项目，让更多草根选手登上最高领奖台。杨浠镮是3岁女儿的妈妈，平时喜欢滑板和街舞，在第十三届全运会群众比赛滑板项目女子碗池赛中获得冠军。其实像杨浠镮这样在体彩支持下走上全运会的草根选手还有很多，可以说，助推全民上全运，体彩做出了贡献。

　　在内蒙，喜塔尔(即蒙古族象棋)是民间盛行的一种民族体育游戏。曾因投入资金不足，喜塔尔一度发展滞后。随着民族体育项目受到重视，体彩公益金不断加大资金支持。在今年7月举行的“体彩杯”锡林郭勒盟第五届牧民喜塔尔比赛上，有上百名选手参加活动，这一传统体育项目也再次焕发青春，得到了发扬和传承。

　　从青少年到老年人，从城市到乡村，从大众项目到少数民族运动，体育彩票一直与健康相伴，与美好同行。未来，在广大体育彩票购买者、参与者的支持下，体育彩票将一如既往地为广泛开展全民健身活动，加快推进体育强国建设贡献力量！(关言)
[ 责任编辑：史戎戎]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]用支付宝缴医保费却查不到医保信息？
  • ·[健康]空腹不该做的15件事，看着这份清单就全知道
  • ·[健康]你有所不知：碳酸饮料对牙齿带来永久的伤害！
    		•
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
        婚姻就像夫妻二人共舞，如果两个人踩不到一个节拍上，他往这边走，她往那边走，各吹各的号，舞步会杂乱，难...
  • ·鸡内金：健胃助消化
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 二广高速洛阳城区段改扩建工程开工
  • 老城区20个项目集中签约
  • 李亚会见中钢集团董事长徐思伟
  • 洛宁县：水清岸绿鸟欢翔
  • 6日至17日 洛阳市查处违反限行规定7047例
  • 市政府常务会议原则通过公交都市创建...
  • 洛阳首个生活垃圾综合处理园区投产
  • 新安文庙（探寻河洛百座古建筑）
  • 《奇门遁甲》近日上映 看徐克的洛阳情结
  • 洛阳今年新建148座公厕任务已完成
    		•
    百姓呼声
    因系统原因，个别退休人员取暖费在下月补发
    呼南高铁豫西通道路线及设站方案尚未确定
    精彩图片
    滨河南路添3座过街天桥
    汝阳县大虎岭农业长廊...
    一周图片精选 览尽洛城...
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    磨刀人

    瑜伽女美姿

    冬日 洛河晚霞红似火

    牡丹田里忙翻地
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605