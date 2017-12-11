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陈向平任商丘市委副书记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 商丘日报 2017-12-19 11:36

　　12月11日，《商丘日报》头版刊发12月10日商丘市召开全市脱贫攻坚第五次推进会议新闻。

　　当天上午，会议在商丘市联通电视电话会议室举行，新任商丘市委副书记陈向平主持会议。

　　陈向平

　　陈向平同志简历

　　陈向平，女，汉族，1970年11月出生，河南滑县人，1992年3月入党，1992年7月参加工作，华中科技大学(微博)经济学院毕业，博士研究生学历，经济学博士学位。

　　1992年07月—1994年12月河南省计经委经济研究所助理经济师、经济师，企业处科员

　　1994年12月—2003年12月河南省经贸委企业改革处副主任科员、综合处主任科员

　　2003年12月—2007年06月河南省政府国资委(微博)综合与政策法规处助理调研员、副处长(其间：于2006年7月至2007年1月赴美国马里兰大学参加河南省领导干部第六期赴美国中长期培训班)

　　2007年06月—2008年10月漯河市发改委副主任兼任市工业经济促进局局长(正处级)

　　2008年10月—2011年08月河南省统计局副局长、党组成员

　　2011年08月—2014年02月洛阳市委常委、市委统战部部长，市政府党组成员，市政协党组副书记

　　2014年2月—2015年4月任洛阳市委常委、市委统战部部长，市政府副市长，市政协党组副书记

　　2015年4月任中共洛阳市委常委、组织部长

　　2017年12月任商丘市委副书记

　　十届、十一届省政协委员
[ 责任编辑：史戎戎]
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