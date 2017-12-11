让每个人享受“温暖红利”

多些互帮互谅，生活会多些舒心便捷。在追求物质生活的路上，别让美好的精神享受掉队。

我市一名小伙儿在公交车上为老人让座，老人画了一张头像速写致谢，并表示以后遇到公交车让座者，都要用这种方式表达谢意。（>>>>新闻回放）

没有什么爱是理所当然的，相互的爱才更长久，哪怕小小善意，也应有温暖的回应，我市这位老人作了示范，表达谢意的方式令人赞叹。

不久前，笔者在上班乘坐的57路公交车上，看到来自外国的一家三口，因语言不通遭遇投币难题，正为难时，一名女子起身为他们刷了3次卡，并用英语给他们讲解前往龙门石窟的路线。那一刻，这名女子被全车人瞩目，大家用无声语言表达着赞美与敬意——这，就是美丽的城市形象！

公共场合，人不免有交集、互动，在出租车、火车、公园、电影院等“小社会”里，多些互帮互谅，生活会多些舒心便捷，在追求物质生活的路上，别让美好的精神享受掉队，让每个人都享受生活的“温暖红利”。

赠人玫瑰，手留余香。这枝“玫瑰”，有时是不小心碰到别人时的一个致歉，有时是与他人共进一扇门时为他人推门的一个小动作，有时是为赶火车者让出的一个购票机会，有时是雨天里为他人撑起的一把伞……

做这些暖心事，费不了多大劲儿，还能为社会增加“温暖红利”，就像那首老歌唱的，“只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间”。（新闻观察员 洛谭）