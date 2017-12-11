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洛阳唐三彩艺术展在波兰举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 新华社 2017-12-19 08:49

展出的唐三彩 （据人民网）

　　中国河南洛阳唐三彩艺术展日前在波兰卢布林省图书馆开幕。

　　据主办方介绍，此次展出的70件唐代三彩精品包括人物、动物、生活器皿等。展品尤以女俑极富特色，堪称唐代雕塑艺术品中的杰作。三彩女俑形象刻画惟妙惟肖，栩栩如生，高簪长裙，面容丰腴，反映出工匠精湛的技艺。

　　此外，从展品中还可以看到唐代的洛阳工匠对进口钴蓝釉料的运用，以及对异域器物造型的借鉴，这些唐三彩成为中外文化交流的最佳诠释。

　　卢布林省和河南省自2008年结为友好省以来，双方保持密切往来。今年3月，双方决定在两省互办艺术展、文物展，以促进两国文化全方位交流。

　　据介绍，这是河南第一次在波兰举办文物交流展览。展览将持续到2018年3月。
[ 责任编辑：席倩倩]
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