若您有任何用热方面的问题，可拨打晚报“问暖热线”66778866或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)后给后台留言，相关问题会及时得到解答。请您在咨询和留言时，说明小区的名字及所在城区，以便获得准确解答。

-老旧小区想用热，先要具备仨条件

涧西区蓬莱小区业主朱先生：我想问问，像我们这样的老旧小区如果想用热，需要具备哪些条件？

洛阳热力有限公司(简称市热力公司)：

对于想用热的老旧小区，申请用热须具备三个条件，缺一不可：小区附近有城市热力管网且热负荷尚未达到上限，具有供热能力；小区住户的采暖设备安装率已达到集中供热的技术要求；小区热力站的配套用房由小区提供，小区已具备建站条件，有合适的建站场地，且不会对住户造成影响。

-丰泰苑小区供热时间暂不确定

涧西区丰泰苑小区业主李女士：目前，我们小区的热力站已建好，我想知道啥时候能供热。

市热力公司：

丰泰苑小区原定于2018年春节前供热，现由于其他原因，室外热力工程暂时停滞，何时复工需要等通知，该小区供热时间暂不确定。

-家中装有温控阀，如室温达标，暖气片时热时冷属正常

瀍河区风华小区业主林先生：我们小区今年首次用上市政集中热源，最近我家暖气片总是时冷时热，这是咋回事？

市热力公司：

风华小区是老旧小区，也是我公司今年新接入的供热小区。小区内凡是我公司建设的户内设施上的暖气片，均安装有自动温控装置，正确的使用方法为统一将温控阀指针指向“3”。

在正常情况下，当室内温度达到设定温度时，自动温控阀自动关闭，热量将自动分配到户内其他房间；当室内温度低于设定温度时，自动温控阀打开，暖气片开始散热。因此，在家中室温达标的前提下，暖气片时热时冷属正常现象。我们还要再次提醒业主：请勿擅自拆除自动温控阀，这会导致户内房间冷热不均。

-秦岭宜家小区采用分户计量供热

涧西区秦岭宜家小区业主王先生：我们小区的供热收费方式到底是哪一种？为啥装了计量表却要按面积收费？

市热力公司：

秦岭宜家小区为今年新接入市政集中热源的用热小区，小区的供热形式为分户计量，但按面积预收按热量计费，采暖季结束后将按实际用热量进行多退少补。（洛阳晚报记者 王若馨）