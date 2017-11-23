想走进地铁建设现场？今天是报名最后一天

“我是一名质量检测工程师，我报名参加晚报组织的走进地铁建设现场活动……”
“我是一名高中学生，我报名……”
“我是一名退休教师，我报名……”
15日，本报联合市轨道公司邀请市民走进地铁建设现场的消息发布后，本报热线66778866和“微动洛阳”微信公众号目前已接到200多条报名信息，“报名参加晚报组织的走进地铁建设现场活动”成为名副其实的热门话题。报名人员年龄从7岁至86岁，涵盖了数十种职业，大家都对“洛阳地铁”有着浓厚的兴趣。
根据活动安排，今天是报名最后一天，报名今天18时截止。最终，我们将根据报名情况抽取人员参与活动。如果你还没有行动，抓住最后的机会吧！
邀请对象：关注洛阳城市建设、对地铁建设感兴趣的热心市民
邀请人数：20人
报名方法：拨打本报热线66778866，或关注“微动洛阳”微信公众号(weidongluoyang)并给后台留言(留言时，请备注您的年龄、职业和联系方式)
活动地点：地铁1号线史家湾站建设现场
活动时间：22日前后，具体时间晚报将另行通知 （洛阳晚报记者 连漪 通讯员 牟岩松 马毓鋆）
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