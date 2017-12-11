电梯年检有严格规范 发现问题电梯可举报

刘先生所在小区的电梯内张贴的电梯使用标志已逾期

核心提示

近日，洛龙区学府街与古城路交叉口附近一小区的居民刘先生向本报记者反映，小区里逾期未检的电梯仍在使用，居民们对此感到担忧。还有其他小区的居民反映，小区电梯刚通过年检，几天后就发生了故障，居民们对电梯年检流程是否规范产生怀疑。

17日，本报记者走访调查发现，目前，我市有直梯、扶梯2.2万余部，主管部门对电梯维护保养和定期年检有着严格的规范程序，市民发现“问题电梯”可拨打110举报。

1 事件“问题电梯”仍在运行，居民期盼安全乘梯

“小区电梯使用标志上显示的下次检验日期是2017年8月，可逾期未检的电梯仍在运行，这给居民出行带来一定的安全隐患，让大伙儿乘坐电梯时提心吊胆的。”刘先生说，此前，他们曾向小区物业反映多次，可对方一直未予以回应。

刘先生说，在居民们一再追问下，小区物业工作人员才告诉他们小区电梯已经通过了安全检验，居民们可以放心使用，但未回复不更换新的电梯使用标志的原因。刘先生想知道作为特种设备的电梯，在年检、日常维护保养上是否有严格流程。

家住政和路与厚载门街交叉口附近一小区的张女士说，前不久，物业组织对小区电梯进行了年检，并在电梯内张贴了新的电梯使用标志，可是，没几天就有两部电梯发生了故障。

“物业找来维修人员修了好几天，出现故障的电梯才恢复正常。”记者到该小区走访时另一名居民说，这让人对电梯年检流程是否规范生疑。

那么，电梯日常维护保养及年检是如何进行的？居民若对电梯安全性存在疑问，可向哪些部门表达诉求来消除疑惑呢？

2 规范电梯每半个月须维护保养一次

特种设备安全法规定，特种设备使用单位取得使用登记证书，登记标志应当置于该特种设备的显著位置。

河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院院长郭鹏伟说，现实情况是，每部电梯经检验合格后，检验机构只会发一张使用标志，有的物业公司担心原件损坏或丢失，就不张贴新的电梯使用标志或张贴电梯使用标志复印件，这种做法容易让人生疑，且与有关法律规定相悖。

郭鹏伟对此表示，虽然每部电梯的使用标志是唯一的，但如果真的出现遗失等情况，电梯的使用管理责任单位可向检验机构提出补发电梯使用标志申请。检验机构审核通过后会为申请单位免费补发电梯使用标志。

对于居民对电梯维护保养及年检流程是否规范产生疑问，郭鹏伟说，电梯的年检、日常维护保养有着严格的规范性流程，市民对此不必过多担心。

《河南省电梯安全监督管理办法》明确规定，电梯维保单位应当对其维护保养的电梯的安全性负责，协助电梯使用单位制订电梯安全管理制度和应急救援预案。电梯维保单位每15日进行一次电梯维护保养，并记入每部电梯的维护保养档案(档案至少保存4年)。电梯维护保养档案还应详细记载电梯维修日志、抢修记录及不定期检查记录等内容。

电梯使用单位在电梯检验合格有效期满前30日向电梯检验机构提出定期检验(即年检)申请，检验机构会对受检电梯的安全技术档案(主要指电梯维护保养档案)、电梯机械整体性能及电梯关键部件等方面进行检验。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

“不少人有误解，以为通过年检的电梯在运行期内就不应该发生故障，其实，有时电梯突然‘跃层’或者停运是机械自我保护的表现，遇到这些情况，市民可第一时间向物业或电梯维保单位反映，由专业机构对其进行检查修复。”郭鹏伟说。

3 态度发现“超期服役”电梯可举报，经查实后将严处

河南省特种设备安全检测研究院洛阳分院最新统计数据显示——

我市现有直梯20892部、扶梯1671部，电梯维保单位80余家。电梯维保单位多由电梯生产企业或电梯经销机构运营，有着专业的电梯维护保养技术，是电梯安全运行的重要保障。

“目前，对电梯还没有明确的报废年限规定，但对于存在严重安全隐患，或者符合安全技术规范规定的其他报废条件的电梯，电梯使用单位应当依法履行报废义务。”郭鹏伟说，若电梯存在“使用年限超过15年”“故障频发影响正常使用”“达到设计使用年限可以继续使用”这3种情形其中之一的，电梯使用单位应该按照技术规范的要求进行检验或者安全评估，而后，检验机构可根据检验结果给予继续使用、维修或者报废的意见。

另外，监管部门对于存在这些情形的运营单位可依规予以处罚：

1.未按要求进行电梯维护保养。

2.电梯发生故障或有乘客滞留时未及时处置(电梯内有乘客滞留，维保单位应采取应急措施，市区不超过30分钟，其他地区不超过1个小时)。

3.电梯未经定期检验或者检验不合格继续运行。

4.维保单位超许可范围经营或者存在转包分包维修保养业务的情形。

对于上述情形，特种设备安全监督管理部门可责令电梯维保单位限期改正。逾期未改正的，处2000元以上2万元以下罚款；情节严重的，责令停止使用或者停产停业整顿。

最后，郭鹏伟提醒，市民如果发现有电梯超期使用、未按规定年检或者存在其他违法情形的，可拨打110投诉，辖区质监部门将进行查处，一经查实，将依法依规处理相关责任单位。（洛阳晚报记者 郭学锋 文/图）