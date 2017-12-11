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问暖热线：明年，洛阳多城区供热管网将完成互通
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:51

　　近日，因西工区热源故障致多个小区停暖，洛阳热力有限公司(简称市热力公司)紧急启动应急预案，迅速开启城区间的调汽阀门，从涧西区大唐洛阳热电厂向西工区进行热源补充作业一事，经晚报报道后，引发读者持续关注(新闻回顾>>>西工多个小区因锅炉故障停暖市热力公司启动应急预案)，不少读者通过晚报“问暖热线”咨询相关问题——向其他城区输送热源是否会影响本城区供热？老城区、瀍河区等我市其他城区间是否也有调汽阀门？

　　昨日，《洛阳晚报》记者就这些问题采访了市热力公司相关负责人。

　　现状目前，只有涧西区和西工区实现了热源互通

　　市热力公司是我市最大的热力企业，负责涧西区、西工区、老城区、瀍河区及伊滨区的供热工作。该公司副总经理刘胜利介绍，截至目前，在市热力公司的所辖区域内，只有涧西区和西工区能够实现热源互通，“涧西区、西工区是供热发展较早的两个城区，热力管网为蒸汽管网，其他城区的管网为热水管网，目前只有蒸汽管网可以调汽”。

　　涧西区向西工区调汽后，是否会影响涧西区用户的正常用热？“不会的。”刘胜利说，调汽一般发生在供热的非峰值期，一般来说，就是采暖季刚开始和快要结束的一个月里，那时的城市热负荷较低，尚有富余热源，“涧西区向西工区调汽的前提条件是先满足涧西区用户的用热需求，否则不会启动调汽程序”。

　　规划明年，多城区的热力管网都将互通

　　“热水管网在设计时就预留了互联互通的城区间阀门。”刘胜利说，未来，市热力公司所辖区域热力管网将会形成环状结构，也将实现多城区间的热源互通。

　　目前，市热力公司共有8个热源基地，分别是：大唐洛阳热电厂、孟津神华国华孟津发电有限责任公司、偃师华润首阳山电厂、东区热源厂、七一路供热中心、伊滨一号热源厂、东城临时热源厂和612热源厂。刘胜利介绍，按照规划，明年，按照各个热源厂的所在方位，市热力公司所辖的各供热区域也将在特定范围内完成管网的对接，“供热北区与西区将在华山路附近进行管网互通连接，北区与东区将在汉宫路附近进行管网互通连接，东区和西区将在唐宫路附近进行管网互通连接，以此形成‘环状布阵’”。

　　这也意味着，明年采暖季开始后，若市热力公司所辖的某一城区突发供热问题，其他城区在保证本城区居民正常用热的情况下，将有条件向问题城区“伸出援手”，热力管网整体的稳定性和可靠性将会提高，居民用热将更有保障。

　　改变蒸汽热源将逐渐转化为热水热源

　　市热力公司所辖区域热力管网形成“环状布阵”以后，是否意味着城区间共享热源将成为常态呢？刘胜利介绍，热力管网的互联互通仅在紧急情况下才会启动，平日里，各热源厂还将按照原设定供热区域为各城区服务，“就像孟津神华国华孟津发电有限责任公司通过‘引热入洛’工程还是主要服务于我市供热西区，偃师华润首阳山电厂主要为供热东区服务”。

　　此外，把蒸汽热源逐渐转化为热水热源，也是市热力公司明年的重要工作。

　　“热水热源具有运行稳定、噪声小、热损耗小且更环保等诸多优点。”刘胜利说，在市热力公司目前的8个热源基地中，七一路供热中心、东城临时热源厂和612热源厂输出热源为蒸汽热源，其余为热水热源，将来，蒸汽热源厂将进行升级改造或留为调峰热源厂。今年，涧西区已完成蒸汽供热转为热水供热100万平方米的工作，预计明年西工区也将完成100万平方米的转化任务。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 程诚）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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