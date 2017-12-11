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替人担保成“老赖” 被判罚金5000元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-19 08:39

　　本来好心替别人担保借款，没想到借款人跑路，自己倒成了“老赖”。近日，担保人刘某被新安县人民法院以拒不执行判决、裁定罪，依法判处罚金5000元。

　　刘某和张某是朋友，2014年，因张某需要用钱，刘某便帮他找人借款。经协商，张某向李某借了10万元并约定了利息，但需要刘某向李某出具担保函，愿意以个人所有财产作为担保并承担无限连带保证责任。

　　双方约定的借款期限为三个月，但借款到期后，张某因外债缠身不知所终。无奈，李某只好找刘某要钱。刘某觉得自己没有花一分钱，还款太冤枉，拒不还钱。

　　最终，李某将刘某起诉至新安县人民法院。经法院审理，判决刘某偿还李某本金10万元及利息。判决生效后，刘某仍不履行，李某向新安县人民法院申请了强制执行。

　　在执行过程中，新安县人民法院依法查封了刘某名下的一套房产，进行评估拍卖，并向刘某下达限期腾房通知书。刘某为逃避执行，四外躲避，涉嫌构成拒不执行法院判决、裁定罪，被新安县公安局抓获。新安县人民法院审理后依法作出上述判决。

　　河南大进律师事务所律师谢亮说，如果债务人不能履行到期债务，担保人将代替债务人履行。因替别人担保而引发的诉讼很常见，很多人因不懂法盲目替别人担保借贷，最终要承担担保责任代别人偿还债务。因此，市民应谨慎替人向银行或个人申请借贷，也不要轻易替人担保借贷，切忌因人情而忽略后续的法律责任。

　　“在为别人做担保时，可以让债务人多找几个担保人，在保证合同中约定保证的范围，尽量减小责任。”谢亮建议，如果一定要替别人担保，可在担保时要求债务人以实物或保证人提供反担保。一旦承担了保证责任，也可以向债务人和保证人主张权利，避免自己遭受损失。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 刘晓东）
[ 责任编辑：席倩倩]
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