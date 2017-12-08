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“我心中的洛阳”演讲比赛报名截止时间延长至明日
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:49

　　昨日，《洛阳晚报》记者获悉，“我心中的洛阳”演讲比赛正火热报名。为了吸引更多热爱演讲、热爱洛阳的人参与，本次演讲比赛的报名截止时间延长至明日。

　　为助推我市国际文化旅游名城建设，展现洛阳历史文化、青山绿水、风土人情、发展成就，由市委市直工委、市旅发委、市文广新局主办，洛阳旅发集团承办，市文物局、市教育局、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台协办的“我心中的洛阳”演讲比赛将于本月举办。(>>>>新闻回放)

　　本次演讲比赛主题为“弘扬中华文化精髓，展现文明洛阳旅游”，演讲题目自拟，演讲内容要求积极向上，可从厚重洛阳、文化洛阳、山水洛阳、风土人情、现代发展成果等不同角度来讲述洛阳，社会各界群众均可报名参加。报名电话：0379-60189051，报名邮箱：lylfgrscb@163.com，也可通过微信公众号“洛阳旅游”或“一人一洛阳”进行报名。

　　本次演讲比赛最终将评选出一等奖2名、二等奖5名、三等奖10名、优秀奖20名，优秀演讲选手将有机会参与洛阳对外宣传推介活动，成为洛阳旅游对外推广形象大使。（洛阳晚报记者 王澍）
[ 责任编辑：史戎戎]
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