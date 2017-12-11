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今天洛阳晴天 -4℃到9℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:35

　　“天儿啥时候能暖和点儿呢？”昨天，小记被好几个人问到这个问题。借用中央气象台在微博上的简短预报来回答：“未来5天全国天气——除了冷，无他。”有网友还调侃道：“万水千山总是‘晴’，可不穿秋裤还真不行。”

　　从市气象台发布的本周天气预报来看，我市天气也可以用“晴冷”来概括。预计本周我市降水略少，平均气温略低，周极端最低气温-5℃，山区-7℃。周内多冷空气活动，刮风日数较多，扩散条件较好。

　　具体预报：今天晴天间多云，西北风3级左右，-4℃到9℃；明天晴天间多云，西北风3级到4级，-2℃到11℃；周四晴天间多云，-3℃到10℃；周五晴天到多云，-2℃到13℃；周六多云，偏北风4级左右，1℃到12℃。

　　干冷天气持续，您是否有这样的经历：脱衣服时浑身噼里啪啦响，有时还冒“火花”。这都是静电惹的祸。

　　冬天之所以容易产生静电，主要是因为人们穿的外套中含有较多化纤成分，加上空气干燥，这些外套与毛衣等织物摩擦，极易产生静电。

　　如何避免静电产生呢？有热心的知乎网友推荐了据说是最经济、最方便的解决方法，您不妨试一下。

　　握住钥匙，然后用它的尖端触碰零电势导电物体(比如金属门窗、金属水管、暖气管、金属水槽或家电金属外壳等)，让钥匙的尖端代替你皮肤上的一点来释放电荷。如果有放电发生，您在暗处就会看到在钥匙和导电物体之间有一道电弧。需要注意的是，一定要用金属柄的钥匙，不能戴手套，接触面积要尽可能大，最好是用整个手掌紧紧地握住钥匙。

　　没带钥匙怎么办？身边任何满足以下3个条件的东西都可用来替代：质地为纯金属、不超过巴掌大小、未与任何其他导电物体接触的物体，比如木桌子上的金属剪刀、枕头下的金属发卡、塑料笔筒里的金属笔杆等。（洛阳晚报记者 范瑞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：史戎戎]
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