学习“红船精神” 不忘初心使命

昨日下午，市委办公室举办集体学习讲座，邀请浙江理工大学马克思主义学院院长、硕士生导师渠长根作题为《弘扬“红船精神”奋力走在新时代前列》的辅导报告。

辅导报告中，渠长根阐述了“红船精神”的深刻内涵、历史地位和时代意义。渠长根说，“红船精神”集中体现了中国共产党的建党精神，是中国革命精神之源，昭示着中国共产党人的初心。“红船精神”同井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等一道，伴随中国革命的光辉历程，共同构成我们党在前进道路上战胜各种困难和风险、不断夺取新胜利的强大精神力量和宝贵精神财富。广大党员干部要当好“红船精神”的忠实守护者、坚定传承者和自觉践行者，让“红船精神”在新时代绽放更加耀眼的光芒。

参加学习讲座的党员干部纷纷表示，将认真学习弘扬“红船精神”，时刻不忘“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的初心和使命，切实把“红船精神”体现到精神状态上、落实到各项工作中。（洛阳日报记者 高峰）