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张义斌：坚持22年义务为人刮痧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:33

　　张义斌给居民免费刮痧

　　亮相人物：西工区行署路社区居民张义斌

　　亮相缘由：坚持22年，免费为居民刮痧

　　昨日9时许，在只有一个取暖器的房间里，上身只穿着一件薄毛衣的张义斌依然热得微微冒汗——不断有居民来找他刮痧，他也一直忙个不停。无论酷暑还是严寒，每天义务为大伙儿服务，张义斌已坚持了22年。

　　1  7本刮痧登记册，记录2000多名居民身体状况

　　张义斌为大伙儿服务的地方，在西工区行署路社区老年人日间照料中心。昨日上午，记者找到了这个面积不足10平方米的房间，房间墙上挂着的数面红色锦旗非常显眼，和灰白的墙面形成了鲜明对比。

　　“2013年，我开始在这里定点刮痧，基本上每天都有人来找我刮痧。”今年已经77岁的张义斌并未从事医学工作，但自费学会了刮痧技术。“年轻时在部队当兵，经常向军医学习医学知识，后来又向当地的老中医抄药方、学认药材。”张义斌说，他一直对中医有着浓厚的兴趣。从部队复员回洛阳后，有一次，他偶然得知我市开办了刮痧技术学习班，便赶去报了名，学成之后开始免费为大家服务。

　　在张义斌的办公桌上，有一本义务刮痧登记册，上面记录着每名来做过刮痧的居民姓名、年龄、相关症状、联系方式等。“这是第7本了，有2000多人来做过了。”张义斌说，他会定期进行回访，了解这些居民的身体状况。

　　2 每周开一堂“健康课”，向他学刮痧的人越来越多

　　一个月前，75岁的郭女士还和张义斌素不相识；如今，她成了这里的“常客”。“张师傅不仅刮痧技术好，还很热心，经常教我一些养生的知识。”她说。

　　刮痧，既是技术活，还考验一个人的耐力。62岁的刘先生感觉嗓子不舒服，由人介绍找到了张义斌，想让张义斌帮他刮刮脖子。张义斌手持刮痧板，直行、横行反复刮拭，未见一丝马虎，少倾，他直起腰，拍拍对方的肩膀道：“回去感觉感觉，歇两天再来。”然后，他笑着把对方送出门。

　　“年龄越来越大，体力有时候跟不上，我想教更多人学会刮痧，这样自己在家也能进行保健。”张义斌说，除周一至周五按时“上班”外，他每周五下午举行一堂“健康课”，教大伙儿学习刮痧的基本手法，认识一些常见的穴位，并根据体质进行食疗养生。

　　3 和雷锋是“同龄人”，他要求自己“一直做好事”

　　22年义务为居民服务，张义斌为何一直在坚持？他说，因为自己的一个承诺。

　　“大家都知道雷锋，要向他学习，学雷锋对我来说还有一层意义。”张义斌说，他和雷锋都是1940年出生的，是“同龄人”。1963年，全国掀起学习雷锋精神的热潮，他当时入伍不久，觉得自己和雷锋都是军人，又是“同龄人”，一定要向他学习，坚持做好事，这个决定成了他一直坚守的承诺。让他欣慰的是，家人非常支持他，还经常帮着购买刮痧所需的物品。

　　在为大家义务刮痧的前十几年里，数不清多少次，张义斌主动上门为人服务。遇到行动不便的残疾人或老年人求助，他转几趟公交车，从西工赶到瀍河、涧西谷水；他的兜里一直装着刮痧板，随时为人提供服务，比如在小区里看到居民歪着头，就上前问“是不是落枕了”，得到肯定回答后，他就拿出刮痧板给对方刮几下，缓解疼痛。

　　记者问张义斌：为人刮痧，他自己是不是要贴钱？“也就买点儿刮痧油。”张义斌质朴地笑着说，“买刮痧油花不了多少钱，没啥可计较的！”（洛阳晚报记者 李岚 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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