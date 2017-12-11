元旦，来免费参观多肉植物展吧！

萌萌哒、肉嘟嘟……您眼中的多肉植物，是不是这样的？如果您也是一名多肉植物爱好者，明年元旦，不妨去参观一下多肉植物展吧！

多肉植物是指根、茎、叶三种营养器官中至少有一种肥厚多汁、具备储藏大量水分功能的植物，目前市面上常见并被大家广泛认知的主要有景天、十二卷、番杏、乌羽玉、仙人掌、龙舌兰等。

据主办方介绍，此次多肉植物展展期为2018年1月1日至3日，免费向市民开放，并举行插花、造型等活动。

此次参展的多肉植物除了常见品种，还有一些名贵和稀有品种，可让“肉友”们大饱眼福。如果您也想将自己培育的多肉植物和“肉友”们分享，可将展品送到中州中路与涧东路交叉口向南100米的云集图书馆，并提前15天给植物断水，自备标签标注品种和送展人名称及展品价值等信息，送展时间截至12月31日9点30分。（洛阳晚报记者 李岚）