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老拳师展示“筋骨齐鸣”，这是真的吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:29

　　蒋天成在演示太极拳

　　核心提示

　　近日，一段名为“老拳师展示太极绝技，传说中的筋骨齐鸣”的视频在网上热传。在视频中，一位老者在演示太极拳的部分动作时，膝盖时不时发出噼噼啪啪的声响，主持人称这是“太极招式中难得一见的筋骨齐鸣”。

　　在太极拳练习中，“筋骨齐鸣”是确有其事，还是人为夸大？这种发自关节处的声响对身体有无损害？昨日，《洛阳晚报》记者对此进行了采访。

　　1 老拳师演示太极拳招式，“筋骨齐鸣”引发网友好奇

　　在这段网络视频中，一位老者在演示太极拳数秒后，主持人把话筒放到老人膝盖前，话筒中清楚地传出噼噼啪啪的声响，类似于放鞭炮的声音，起初断断续续，随后又密集起来，持续几十秒。“这就是传说中的太极绝技，筋骨齐鸣。”视频中的主持人说。

　　“筋骨齐鸣”引发了不少网友热议。

　　@心宇3960187：听声音，练习有几十年了。

　　@柳暗花明174231845：千真万确是骨关节滑膜缺油，老年性关节病变。

　　@四海为家73705109：为啥只是膝关节响，手上的关节和肘关节怎么不响？

　　不过，还有不少网友怀疑“这种响声应该是老年骨质硬化造成的”，如果不治疗会对身体造成损伤。

　　2 “筋骨齐鸣”实为“骨鸣”，是骨关节活动时发出的声响

　　“这种声响属正常现象，也称‘骨鸣’。”昨日，洛阳杨氏小架太极拳协会会长、市太极拳协会顾问、今年72岁的蒋天成告诉记者，所谓“骨鸣”，就是骨关节完全活动开之后，在摩擦时发出的声音。

　　杨氏太极拳是当今太极拳六大流派之一。9岁，蒋天成就开始学习太极拳。他说，他师父是杨氏太极拳第四代传人娄煜普。当年，蒋天成第一次在师父练拳过程中听到“骨鸣”时，也感到很好奇。苦练太极拳数十年后，他也可以发出“骨鸣”的声响了。

　　“打太极拳，必须全部关节打通才行。”蒋天成说，一开一合之间，并非只有膝关节会发出“骨鸣”，肩、肘、胯、头、手、脚这几个重要部位的关节都会发出响声。

　　眼下，蒋天成因身体不适，无法给记者现场展示太极拳练习过程中发出的“骨鸣”，不过，今年8月，《洛阳晚报》记者在采访“班侯小架”与洛阳结缘一事时，曾拍摄了蒋天成打太极拳时关节发出“骨鸣”的视频，您可以扫下方二维码观看。

　　3 “骨鸣”非“骨头磨损响动”

　　“关节响是很正常的现象，并不是骨头会响之类的‘特异功能’。”河南省洛阳正骨医院白马寺院区综合骨二科主诊医师夏祖辉说，人在正常活动时，会偶尔听到身体有部位发出咔嚓声，这种声响是关节活动时，关节面之间、软骨垫与关节面之间、肌腱和关节囊之间摩擦发出的声响。这类声响在多数人身上不明显，在长期不运动、久坐等人的身上会比较明显，原因是此类人群关节间产生的润滑液少，随着活动增多关节摩擦损耗也增加，所以一些关节会发出响声。

　　练习太极拳时身体关节发出的噼噼啪啪声响，跟日常缺乏活动的人关节发出的咔嚓声是不是一回事？

　　夏祖辉说，人体关节中分泌有起润滑作用的关节液，内含氧气、氮气和二氧化碳。常年练习太极拳的人的关节比较灵活，关节液也比较充足。运动时关节不断被挤压，关节囊的伸缩导致气体受力不均，形成了多个气泡并被快速释放，于是便有了类似放鞭炮的密集响声。

　　需要提醒的是，如果关节在发出声响的同时还伴有疼痛，可要警惕了。夏祖辉说，关节本身或其周围组织磨损、病变的话，伴随发出的声响，人会有筋被卡住的感觉，并在运动中或运动后有关节疼痛感，一般常见于老年骨性关节炎、半月板损伤等，遇到这种情况，建议不要再做下蹲、跳跃和弯曲关节等动作，并在锻炼后做好局部按摩和热敷，以改善局部血液循环，防止关节内外的组织过度增长。

　　“冬季比较寒冷，更容易出现损伤，热身时间可以稍微长一点儿。”夏祖辉说，生理性的关节声响对身体无害，常见于初练者和关节周围肌肉力量薄弱的人，随着锻炼水平的提高，肌肉力量会增强，韧带会加固，这种关节发出声响的现象就会逐渐减少。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 丁娟 文/图）
[ 责任编辑：史戎戎]
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