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老城区20个项目集中签约
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-19 08:24

　　昨日，老城区集中签约20个项目，总投资192亿元。

　　今年以来，老城区围绕全市“9+2”工作布局，聚焦道南古城保护、道北改造提升、邙山生态、机场港区经济四大板块建设，全力打造历史文化传承创新示范区和区域性商贸中心，开放招商力度不断加大，重大项目扎实推进。

　　此次签约的项目涉及文化旅游、牡丹产业、金融、科技、现代物流等多个领域：文化旅游产业项目有东北隅文化旅游综合体等3个项目，牡丹产业项目有牡丹小镇项目等2个项目，金融产业项目有郑州银行洛阳中州东路支行等4个项目，科技产业项目有北京瑞极高科技研发等3个项目，还有邮政电商物流产业园等其他8个项目。

　　█牡丹小镇项目

　　该项目拟建于老城区邙山办事处辖区，位于机场路以南、道北五路以北、华山北路以东、洛孟路以西，总占地面积16.9平方公里。实施内容包括园区土地整理、基础设施建设、产业整合发展等一、二级开发改造。该项目以牡丹产业为基础，融入文化、旅游、社区建设等多种元素，规划建设一核、三轴、五片(一核为牡丹研发中心，三轴为生态景观轴、创智生产轴、旅游休闲轴，五片为生产核心区、生活服务区、生产拓展区、旅游核心区、旅游重点区)，建成集牡丹种植、观赏、文化展示、旅游与养生等于一体的牡丹特色小镇，力争成为我市牡丹产业和牡丹文化发展的重要载体。项目总投资约95亿元，由老城区人民政府和河南城市发展投资有限公司签约。

　　█东北隅文化旅游商业综合体项目

　　该项目拟建于老城区东北隅办事处辖区，拟建成集休闲娱乐、品质生活居住、历史片段体验、中高端商务、教育培训等于一体的洛阳文化体验核心区，将历史场景再现和创意旅游相结合，形成各类区域相互交融、富有活力和成长性的文化旅游片区。项目总投资约60亿元，由老城区人民政府和北京建工城市更新投资建设有限公司签约。

　　█邮政电商物流产业园项目

　　该项目拟建于老城区邙山办事处，项目总建筑面积约1.8万平方米，将全面建设物流仓储、物流集散、电子商务、网上货物交易集散、综合服务等设施。该项目投产后，将形成日处理各类包裹约24万件、年处理量9000万件、产值超亿元的现代化物流产业园。该项目总投资约2亿元，由老城区人民政府和中国邮政集团公司洛阳市分公司签约。（洛阳日报记者 李梦龙 特约通讯员 石智卫）
[ 责任编辑：周萌]
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