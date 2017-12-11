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《奇门遁甲》近日上映 看徐克的洛阳情结
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:33

卢米埃洛阳王府井影城“RealD 6FL”认证现场 记者 柴婧 摄

　由袁和平导演、徐克监制的奇幻武侠电影《奇门遁甲》15日上映，16日，卢米埃洛阳王府井影城举办了3D版《奇门遁甲》媒体看片会暨影城“RealD 6FL(高亮度)”认证仪式。在比普通3D影厅放映效果更明亮、更清晰、更真实的RealD 6FL影厅里，观众惊喜地发现，《奇门遁甲》中有不少洛阳元素！

　　该片监制、编剧均为徐克，4年前，他拍摄的带有洛阳元素的电影是《狄仁杰之神都龙王》，在该系列影片的第一部《狄仁杰之通天帝国》中，也有不少洛阳元素。

　　惊喜 龙门奉先寺被搬上银幕

　　这部融合奇幻、动作与喜剧等多重元素的电影，讲的是在一个妖孽横行、乱象频生的时代，为拯救世人，江湖上的神秘组织“雾隐门”和捕快刀宜长、身世不明的少女小圆等人的奇幻冒险旅程。

　　影片开头出现了一幅《清明上河图》，故事从开封城讲起。随着故事的发展，观众随着剧中人物来到了长安城。最后，在洛阳城中，整个故事被推向高潮，发生了最惊心动魄的一幕。

　　片中出现了洛阳的龙门石窟，这大概是最令洛阳观众激动的。随着银幕上出现“龙门石窟”的字样，整个奉先寺在这部3D电影中，逼真而立体地呈现在观众面前。

　　发生在龙门石窟的桥段，在整部影片中占重要分量。在奉先寺的卢舍那大佛前，江湖上的五大掌门齐聚于此，他们原本想一起打开能降服妖魔的宝物御神机，没想到自己却被妖魔控制，变成了妖魔的奴隶。于是，一场大战在奉先寺展开……

　　更让观众们惊喜的是，片中不仅有奉先寺的全貌，连龙门的西山、东山及两山之间的伊河，也高度真实地呈现出来。

　　随着剧情的发展，几位主要人物历尽千辛万苦赶到洛阳城，在此战胜妖魔，为续集埋下了伏笔。

　　情结 徐克曾在龙门石窟获得灵感

　　“看了‘狄仁杰’系列作品和这部《奇门遁甲》，我感觉充满天马行空想象力的徐老怪肯定是有洛阳情结的。”在影片放映结束后，一名观众这样说。

　　著名香港导演徐克和洛阳的缘分，从2010年他的《狄仁杰之通天帝国》就开始了。他当年接受《洛阳晚报》记者采访时说，2009年，他专程来到洛阳考察，并停留了3天，他去了龙门石窟，见到了奉先寺的卢舍那大佛，尽管没有在《狄仁杰之通天帝国》里体现，但卢舍那大佛给了他很多灵感。他当时还欣然为《洛阳日报》《洛阳晚报》的读者们题字——“大唐盛景神都洛阳”。

　　2013年，在徐克导演的电影《狄仁杰之神都龙王》上映前，记者专程赶到西安面对面采访了他。徐克曾称：“唐朝是一个盛世朝代，我觉得当时洛阳城的面貌在世界上是一个奇观。”

　　在《奇门遁甲》中，演员说出了“洛阳地方大，找人不容易”的台词，让细心的观众会心一笑，剧中人物在洛阳的酒楼里买南方常见的烧鹅饭，也为这句台词做出了一个小小的注脚。

　　解读 奉先寺上的建筑有意思

　　昨日，龙门石窟研究院的一位专家说，他留意到片中的卢舍那大佛和其他造像上方有一些悬空房屋，这很有意思。

　　现在的卢舍那大佛头部两侧，仍有数个梁孔，这些都是古代建筑的遗迹。大部分人认为，宋代时，为了保护奉先寺，当时的人们搭建了一个可覆盖全部大型造像的木构建筑。很明显，这与片中的那些悬空房屋是不同的。

　　洛阳民俗博物馆馆长王支援说，之前看完《狄仁杰之神都龙王》后，他就很有感触。他认为，洛阳有很多历史文化遗产，如龙门石窟、白马寺等都是独一无二的，完全可以搬到银幕上，这次龙门石窟在片中和大家见面，就是一个很好的契机。一部电影《少林寺》让少林寺扬名海内外，这部电影也会对洛阳有不小的宣传作用，他期待有更多洛阳元素出现在银幕上，让更多的人了解洛阳。（洛阳晚报记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：史戎戎]
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