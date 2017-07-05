昨日上午，第四期全市宣传思想文化系统干部培训班开班，来自全市宣传思想文化战线的80余名干部参加培训学习。 本次培训由市委宣传部举办，是着力加强宣传干部队伍建设、推进宣传思想文化工作创新发展的一项重要举措。在这次为期三天的培训中，来自河南日报社、河南大学、洛阳师范学院、河南职业技术学院、洛阳幼儿师范学院等单位的专家、教授，将围绕马克思主义新闻观、十九大精神解读、网络舆情的应对与处置、弘扬传统文化等内容作专题报告。学员们表示，将通过这次学习，全面贯彻落实党的十九大精神，学习中央、省委和市委关于宣传思想文化工作的新精神、新部署、新要求，高位思考，精耕细作，团结创新，不断提升宣传思想文化工作的能力和水平，推动全市宣传思想文化工作再上新台阶。（洛阳日报记者 李迎博）