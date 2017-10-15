明年，洛阳市将全面完成“书香洛阳”建设提升任务

明年，我市将全面完成“书香洛阳”建设提升各项工作任务。15日召开的全市“全民阅读”活动和“书香洛阳”建设提升工作推进会议，对各县(市)区及30余家相关单位的工作提出要求。

根据要求，全市图书馆总分馆制建设将于明年完成。各县(市)区将按照标准进一步完善分馆设备设施与资源配置，根据人均0.8册标准配齐藏书，并根据年人均新增藏量0.02册的标准，将公共图书馆购书经费纳入本级财政预算。每个县(市)区将至少投放2台图书自助借阅机、4台电子图书阅读下载机，并确定10个至15个流动图书车基层流动服务点，定期开展流动服务，为群众提供方便。

根据安排，我市将在明年年底前建成30个城市书房。明年1月底前，各县(市)区城市书房的选址暨阅读点位分布图绘制工作将全部完成。各县(市)区将推动全民阅读宣传推广工程建设，建设至少3支阅读推广队伍，形成至少3个贯穿全年影响范围广的阅读推广活动品牌，并建设3家引领全民阅读具有示范导向作用的实体书店，开展多种形式的群众性读书活动。

市委常委、宣传部部长杨炳旭等参加会议。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 刘梦刚）