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洛阳今年新建148座公厕任务已完成
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-19 08:23

　　宜阳县沿河步道旁已投用的新建公厕

　　小厕所、大民生，作为我市重点民生实事之一的“厕所革命”工作传来好消息——目前，我市今年新建148座公厕的任务已全部完成。其中，城市区的76座新建公厕已全部投用，县(市)72座公厕已全部建成。

　　城市区76座公厕投用，“第三卫生间”亮相

　　在国家大学科技园旁边有个小游园，小游园里靠龙裕路边有个精致的小房子，这个高颜值的建筑其实是一座公厕。

　　昨日，《洛阳晚报》记者来到龙裕路。远远看去，这座已投用的公厕颇具田园风情，与小游园融为一体。

　　在该公厕的公共区域内，正对大门摆放着两排简易坐椅、一个茶几、一排储物柜，仿佛一个小会客厅；两侧墙面附近分别有两组洗手池、两块巨幅镜子，使整个空间显得空旷明亮。

　　男、女公厕分设在左右两侧的房间内，每个厕位都是独立隔间，设有挂钩、搁物板等。另外，公厕内还配有空调、有线电视、厕纸等。

　　与普通公厕不同的是，这个公厕还有两个特别的房间——“第三卫生间”和“残疾人卫生间”。

　　“第三卫生间”中的一组“亲子坐便”，造型很萌，这里还配有成人洗手盆、儿童洗手盆、婴儿护理台、宝宝椅，可谓功能强大。

　　“残疾人卫生间”特别加装了安全抓杆、报警铃，若如厕时发生意外可随时求助于管理人员。

　　市环卫处有关负责人介绍，目前城市区76座公厕的建设任务已全部完成，实际建设80座。

　　县(市)72座公厕已建成，投用31座

　　在宜阳县也有个类似于市区洛浦公园的开放式休闲公园，名叫滨河公园，公园沿河设置有休闲步道和游园广场，一路之隔的地方还新建有锦屏安居小区、滨河花园、滨河新城等多个居民区。

　　每天早上和傍晚时分，滨河公园就是周边居民健身散步的首选区域，但“人有三急、如厕第一”，居民在10余公里长的步道上锻炼总有需要如厕的时候。“许多群众的诉求反映到我们这里，我们便把在沿河建设公厕列入了今年的民生实事项目。”宜阳县环卫局有关负责人说。

　　昨日，记者在该县锦屏安居小区附近的沿河步道旁看到一座气派的公厕，其占地面积200余平方米，内设女厕12个蹲位，男厕6个蹲位、8个站位，还有管理间等设施，距离该公厕约两公里的地方还有一座规模稍小的公厕。

　　该负责人说，按照民生实事工作安排，该县今年共建设15座公厕，目前已全部建成，其中8座已投用。

　　市环卫处有关负责人称，今年我市县(市)公厕建设任务为72座，截至目前已全部建成，投用31座，其他公厕正在配套建设供水系统等，将于近期投用。

　　未来，公厕建设将有“样板”

　　“完成旱厕改造、新建公厕148座，是我市今年确定的一项重点民生实事，目前建设任务已全部完成。”市环卫处有关负责人介绍。

　　“新建公厕遵循‘厕随人走’的原则，根据城市发展的方向，在人流密集的地方优先设置。”该负责人说，今年城市区新建的公厕在建设标准上有所提升，确保所有公厕符合二类建设标准，有条件的公厕还要争取达到一类建设标准，有效提升卫生环境水平。

　　为持续推进我市“厕所革命”，进一步提高我市公厕建设水平，我市已出台《洛阳市城市公共厕所(独立式)建筑设计方案》，方案根据不同的城市公厕建设类型提供了不同的备选方案，一类公厕、二类公厕、三类公厕在厕位数、面积、配置、施工图等方面都有明确设计方案。

　　“这个方案就是以后建公厕的‘样板’，需要建啥公厕直接拿来套用就行。”该负责人说，这样可以节省公厕建设时间，加快建设进度，提高公厕品质。（洛阳晚报记者 连漪 通讯员 张珞 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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