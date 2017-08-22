匠心铸就“中国质造”——中船重工七二五所摘得全国质量奖启示之三

寒冬，在中船重工第七二五研究所洛阳双瑞风电叶片有限公司厂区广场上，一片片风电叶片整齐排列，正在接受出厂前的最后检测。它们的去向，是国内外各大风场。

与国内同类型产品不同的是，这些风电叶片经历了更严酷的考验——200万次的叶片疲劳测试，远高于100万次的一般行业标准。

“当行业通常按照100万次的平均水平做疲劳测试时，我们的叶片疲劳测试按照200万次标准进行。有了更出色的疲劳性能数据，客户自然更倾向于我们的产品。”该企业研发部相关负责人说。

“要做就做‘中国质造’”“瞄准行业最高端”“质量管理，眼睛里揉不得沙子”……摘得全国质量奖桂冠背后，离不开七二五所发扬“动车组”企业文化，在产品研发和生产中持续推进卓越绩效管理模式的不懈努力。

自2007年起，七二五所成立了以所长为组长的卓越绩效推进领导小组，广泛开展卓越绩效标准培训等活动，持续开展自评和改进，有力推动了卓越绩效管理模式的开展。

七二五所按照“流程梳理与再造”“工艺创新”“QC小组”“6S管理”四个层级全方位开展精益改善和提升活动，通过各个层级计划并实施改进，形成了系统策划、全员开展的良好局面。为了系统推进改进创新，七二五所在各改进层级均设立任务负责人，让质量提升内化为每名员工的工作追求。

今年11月2日，由中国质量协会等主办的全国第三十九次质量管理小组代表会议上，七二五所在大会所设全部奖项上均有斩获，质量管理水平的领军地位再次凸显：七二五所获评全国质量管理小组活动优秀企业，所长马玉璞获评全国质量管理小组活动卓越领导者，副总工程师包淑娟获评全国质量管理小组活动优秀推进者，八室暴风QC小组等3个小组获评全国优秀质量管理小组……

在文化建设上，七二五所与全体员工形成责任共同体和价值共同体。在这一过程中，七二五所在军工精神的培养基上，不断融合、新生，诞生了“一次做对、严谨细实，缺陷为零”的质量文化。

在七二五所洛阳双瑞特种装备有限公司中标世界最长的跨海大桥——港珠澳大桥158台摩擦摆减隔震支座及球型支座项目背后，流传着一段“0%”的佳话。

由于大桥所在海域情况复杂，对桥梁抗震要求极高，对桥梁支座的要求更是近乎苛刻。在竞标中，在减震参数10%已经是国内一流水平的情况下，双瑞特装公司桥梁支座拿到了一个完美到令人不敢相信的成绩——0%！

凭借这个“0%”，双瑞特装公司从多家实力雄厚的国内外竞标单位中脱颖而出，以第一中标候选人的身份获得港珠澳大桥158台摩擦摆减隔震支座及球型支座的供货权。

不仅是桥梁支座，时下，七二五所主要产品的技术水平均已达到或超过国际先进水平，2类产品处于国际领先，10类产品处于国际第一方阵，14类产品处于国内领先。

靠着这种打造“中国质造”的匠心，七二五所的“双瑞”商标获得国家最具竞争力品牌、河南省著名商标等荣誉，成为畅销市场的知名品牌：精密铸造钛合金高尔夫球头占全球市场的1/4，国内首创、国际领先的船舶压载水系统销量全球第三，心脏支架产品占国内市场的1/3，2兆瓦风电叶片占国内市场的1/3，高铁桥梁支座占国内市场的1/4……

山高愈前行，梦好起宏图。七二五所正让“中国质造”豪气尽显，不断为中国进入“质造”时代写下颇具亮色的注脚。（洛阳日报记者 张锐鑫 赵志伟）