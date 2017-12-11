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新时代要练就“跨栏能力”（河洛观潮）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-19 08:17

　　从激烈竞争中突出重围，洛阳企业又将一“国字号”奖项揽入怀中！

　　近日，洛阳中硅高科获中国专利金奖，实现多晶硅行业专利金奖“零的突破”。从年初国家科学技术奖励大会上，洛阳凭借高能物理、重型装备、耐火材料等领域的突破性成果捧回5项大奖，到上个月中船重工七二五所十年磨一剑获得全国质量奖，再到这次斩获我国专利领域的最高奖，一次次突破、一个个奖项，不仅标注出洛阳转型升级的“新高度”，也预示着一座城市爬坡过坎的“大跨越”。

　　新时代是一个“跨”时代。从新的历史方位出发，党的十九大为民族复兴擘画未来，洛阳也为自己设下了“一小步、两大步”的奋斗目标。2020年前在全省率先全面建成小康社会，再用15年时间基本实现现代化，再用15年时间抵达现代化强市的新境界，步步都是大跨度。“一山放过一山拦”，走好每一步，意志、决心不可或缺，能力、水平必不可少，这就需要我们练就高超的“跨栏能力”。

　　看过跨栏比赛的人都知道，在这项追求技巧的竞技运动中，出众的起跑技术、节奏掌控与协调能力，是顶尖运动员最为突出的功力。体育运动如此，企业成长如此，城市发展也如此。今天的发展，正如在新征程上进行一场崭新的“跨栏比赛”，面对社会矛盾发生深刻变化，只有练就高超的“跨栏能力”，越过一个个“雪山”与“草地”，跨过一座座“不平衡、不充分”的历史三峡，才能在不断突破自我中向着高质量发展进阶，开创一片发展新天地。

　　作为老工业基地，洛阳发展不平衡、不充分问题相对突出，特别是产业结构不优、创新引领不足、开放水平不高、城乡区域差距较大、民生欠账较多、生态文明建设任重道远等，成为我们亟待攻克的关卡、必须翻越的大山。作为国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、带动全省发展新的增长极，在决胜全面小康、基本实现社会主义现代化、建成社会主义现代化强市上，不仅要在时间节点内不折不扣完成目标任务，还要努力走在全国、全省的前列，这是我们应有的担当。优势和后劲如何增强？短板和弱项如何补齐？责任和担当又该如何彰显？归根结底，能力、水平是决定性因素。

　　因此，前不久召开的市委十一届五次全会指出，必须保持清醒和忧患，付出更为艰巨、更为艰苦的努力，以踏石留印、抓铁有痕的劲头，善始善终、善作善成。这四个“善”字，就是对“跨栏能力”的强调。“培育新增长点、形成新动能、树立新品牌，实现由以价取胜向以质取胜转变”也好，加快实现“三产超二产”“新兴超传统”“消费超投资”也罢，都需要练就跨越障碍、赶上时代的“跨栏能力”，只有如此，才能开好局、起好步，踏上更平衡、更充分发展的康庄大道。(魏春兴)
[ 责任编辑：席倩倩]
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