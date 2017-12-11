龙鼎铝业削减“大路货” 转型“高精尖”

这几日，伊电集团洛阳龙鼎铝业有限公司(简称龙鼎铝业)电池箔新品研发到了紧要关头。

生产线上24小时不离人自不用说，龙鼎铝业总经理韩成艺一天跑到现场三五趟，盯进度、盯技术、盯流程……每个人心里都绷着一根弦。

大家不能不紧张：7毫米厚的铝板经过一道道工序，最终变成厚度只有0.018毫米的电池箔，整个加工过程耗时三周多，任何一道工序出了问题，就前功尽弃了。而电池箔正是今明两年龙鼎铝业力推的拳头产品。

今年前11个月，龙鼎铝业实现进出口总值8.4亿元，在我市企业中名列前茅。亮眼的数据背后，离不开该公司转型升级的有力支撑。在保证传统优势产品供应的同时，龙鼎铝业延长产业链条，积极研发药箔、酒标、电池箔等新产品，不断提升产品的附加值和市场竞争力。

转型来自对自身发展和产业前景的清醒认识。龙鼎铝业铝板带箔产品销量在全国遥遥领先，可这些产品大多属于基础材料，量大价低、加工简单，附加值并不高。要想在市场竞争中赢得更大份额，必须加强研发，进行产品的更新换代，生产附加值更高的产品。

走进龙鼎铝业涂层车间，一场声势浩大的涂层生产线扩建工作正在进行中。“以前我们只负责生产空调用光箔，然后直接交给下游厂商进行涂覆再加工。这一涂覆加工，产品附加值就提升了一大截。”韩成艺介绍，新增的涂层生产线具备3.2万吨的年处理能力，仅此一项每年就可增加收入5500万元。

与此同时，新产品的研发也在紧锣密鼓地进行中。如今龙鼎铝业对外销售的产品不仅包括铝板带箔等传统优势产品，还出现了药箔、酒标、电池箔等“新面孔”。

韩成艺找来一瓶哈尔滨啤酒，向我们解释起铝箔与酒标的关系。大部分啤酒厂在啤酒瓶身上都贴有标签，这些标签都是铝箔经压花、印刷等工序后产出的下游产品，俗称酒标。

别小看这酒标，它的厚度只有0.009毫米。传统的铝箔对光洁度、针孔等方面质量要求相对较低，但是酒标对铝箔表面的光洁度、针孔等方面质量要求相当高，这些高要求就意味着高附加值。同传统铝箔相比，酒标用铝箔的附加值可提高20%至30%。

目前，龙鼎铝业每年可生产药箔、酒标、电池箔等高附加值产品约1.3万吨，高附加值产品占全部产品的5%左右，直接提高企业经济效益2%至3%。

“十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。”韩成艺表示，龙鼎铝业将贯彻落实党的十九大精神，结合自身特点，不盲目追求产品数量的扩大，而将发展重点放在提高产品的质量和附加值上，通过智能化升级改造，提高产品的生产效率和成品率，降低生产成本，不断增强企业的竞争力。（洛阳日报记者 孙小蕊 通讯员 周中强 李德伟 文/图）

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伊电集团提质倍增部分实施内容

全面实施集团化、资源化和资本化发展战略，整合上游煤炭和氧化铝资源，巩固中游电解铝和自备电产业，发展下游铝加工产业，深度融合物流、金融、贸易等高端服务业，全力打造主业突出、关联发展、富有竞争力的多元化大型企业集团。继续调整优化产业结构、产品结构、市场结构，加大高附加值产品研发力度，构建布局合理、产能匹配的产业链体系，实现全部电解铝产能就地转化，将铝精深加工发展成为企业支柱产业。强化资本对接，借助市产业转型升级基金，积极参与相关企业并购重组，提升企业综合实力，建设国内最大的有色金属现货交割物流产业园，实施50万吨电解铝产能置换和配套的50万吨铝加工项目，使销售收入从2016年的259.5亿元增长到2020年的1000亿元。 (小蕊)

这几日，伊电集团洛阳龙鼎铝业有限公司(简称龙鼎铝业)电池箔新品研发到了紧要关头。

生产线上24小时不离人自不用说，龙鼎铝业总经理韩成艺一天跑到现场三五趟，盯进度、盯技术、盯流程……每个人心里都绷着一根弦。

大家不能不紧张：7毫米厚的铝板经过一道道工序，最终变成厚度只有0.018毫米的电池箔，整个加工过程耗时三周多，任何一道工序出了问题，就前功尽弃了。而电池箔正是今明两年龙鼎铝业力推的拳头产品。

今年前11个月，龙鼎铝业实现进出口总值8.4亿元，在我市企业中名列前茅。亮眼的数据背后，离不开该公司转型升级的有力支撑。在保证传统优势产品供应的同时，龙鼎铝业延长产业链条，积极研发药箔、酒标、电池箔等新产品，不断提升产品的附加值和市场竞争力。

转型来自对自身发展和产业前景的清醒认识。龙鼎铝业铝板带箔产品销量在全国遥遥领先，可这些产品大多属于基础材料，量大价低、加工简单，附加值并不高。要想在市场竞争中赢得更大份额，必须加强研发，进行产品的更新换代，生产附加值更高的产品。

走进龙鼎铝业涂层车间，一场声势浩大的涂层生产线扩建工作正在进行中。“以前我们只负责生产空调用光箔，然后直接交给下游厂商进行涂覆再加工。这一涂覆加工，产品附加值就提升了一大截。”韩成艺介绍，新增的涂层生产线具备3.2万吨的年处理能力，仅此一项每年就可增加收入5500万元。

与此同时，新产品的研发也在紧锣密鼓地进行中。如今龙鼎铝业对外销售的产品不仅包括铝板带箔等传统优势产品，还出现了药箔、酒标、电池箔等“新面孔”。

韩成艺找来一瓶哈尔滨啤酒，向我们解释起铝箔与酒标的关系。大部分啤酒厂在啤酒瓶身上都贴有标签，这些标签都是铝箔经压花、印刷等工序后产出的下游产品，俗称酒标。

别小看这酒标，它的厚度只有0.009毫米。传统的铝箔对光洁度、针孔等方面质量要求相对较低，但是酒标对铝箔表面的光洁度、针孔等方面质量要求相当高，这些高要求就意味着高附加值。同传统铝箔相比，酒标用铝箔的附加值可提高20%至30%。

目前，龙鼎铝业每年可生产药箔、酒标、电池箔等高附加值产品约1.3万吨，高附加值产品占全部产品的5%左右，直接提高企业经济效益2%至3%。

“十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。”韩成艺表示，龙鼎铝业将贯彻落实党的十九大精神，结合自身特点，不盲目追求产品数量的扩大，而将发展重点放在提高产品的质量和附加值上，通过智能化升级改造，提高产品的生产效率和成品率，降低生产成本，不断增强企业的竞争力。

本报记者孙小蕊通讯员周中强李德伟文/图

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伊电集团提质倍增部分实施内容

全面实施集团化、资源化和资本化发展战略，整合上游煤炭和氧化铝资源，巩固中游电解铝和自备电产业，发展下游铝加工产业，深度融合物流、金融、贸易等高端服务业，全力打造主业突出、关联发展、富有竞争力的多元化大型企业集团。继续调整优化产业结构、产品结构、市场结构，加大高附加值产品研发力度，构建布局合理、产能匹配的产业链体系，实现全部电解铝产能就地转化，将铝精深加工发展成为企业支柱产业。强化资本对接，借助市产业转型升级基金，积极参与相关企业并购重组，提升企业综合实力，建设国内最大的有色金属现货交割物流产业园，实施50万吨电解铝产能置换和配套的50万吨铝加工项目，使销售收入从2016年的259.5亿元增长到2020年的1000亿元。 (小蕊)