李亚会见中钢集团董事长徐思伟

昨日上午，省委常委、市委书记李亚会见来洛考察的中钢集团董事长、党委书记徐思伟一行，双方就深化地企合作事宜进行了深入交谈。

李亚说，当前，洛阳正在深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委、省政府决策部署，加快建设副中心、打造全省增长极。今年以来，洛阳经济社会发展持续了稳中有进的良好势头。明年洛阳将继续加快体制机制创新和发展动能转换，在产业结构调整、经济效益提升、基础设施建设等方面谋求更大突破。希望中钢集团及在洛的耐火材料有限公司、耐火材料研究院进一步深化地企合作共识，因企施策加快改革进度，着力实现互利共赢。洛阳市委、市政府将全力支持中钢集团及在洛企业发展，为企业转型发展提供更好服务、营造更好环境。徐思伟表示，中钢集团将与洛阳协力而为，坚持规划引领、优化产业布局、加快改革步伐，为洛阳发展作出更大贡献。

市领导刘宛康、吴孟铎、侯占国等参加会见。（洛阳日报记者 李东慧）

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