精准施策，不断满足人民美好生活需要—— 十论决胜全面小康、开启洛阳现代化建设新征程

为什么人的问题，是检验一个政党、一个政权性质的试金石。

省委常委、市委书记李亚在市委十一届五次全会上指出，党的十九大把“以人民为中心”“在发展中保障和改善民生”列入基本方略，强调要“不断满足人民日益增长的美好生活需要”，彰显了我们党全心全意为人民服务的根本宗旨。洛阳要紧紧抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，让人民群众的获得感、幸福感、安全感来得踏踏实实、稳稳当当。

中国特色社会主义进入新时代，人民美好生活需要日益广泛，不仅包括既有的“日益增长的物质文化需要”这些客观“硬需求”，更包括在此基础上衍生出来的获得感、幸福感、安全感，以及尊严、权利、当家作主等等更具主观色彩的“软需求”。也就是说，原来的“硬需求”并没有消失，呈现出升级态势，人们期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境、更丰富的精神文化生活；新生的“软需求”则呈现多样化、多层次、多方面的特点，对公平正义、共同富裕甚至对人的全面发展与社会全面进步都产生了相应要求。

从“美好生活需要”的内涵释义看，“关注的光圈变大了，问题的对焦却更精准”。提高保障和改善民生水平、不断满足人民日益增长的美好生活需要，当然也要在“更精准”上下一番功夫，以防止“少知而迷、不知而盲、无知而乱”，避免“眉毛胡子一把抓”，杜绝“脚踩西瓜皮，滑到哪里算哪里”。

进入“十三五”以来，洛阳保障和改善民生取得了重要进展，经验之一就是“精准为民”。

针对城市生活节奏持续加快、人们渴求生活区域附近有更多公益性休闲场所的新需求，洛阳因地制宜建设了一批小游园和街头公园绿地；针对人们在大众旅游时代的新需求，洛阳在牡丹文化节期间推出“旅游年票不受限、部分公园不收费、社会车辆不禁行、餐饮住宿控涨幅”四项惠民措施，在河洛文化旅游节期间出台“部分景区免费游，其余景区全半价”等惠民举措；针对洛阳人“既要温暖过冬，又要蓝天白云”的新需求，全市今年新增集中供热面积1030万平方米，集中供热普及率达到70.6%……一桩桩、一件件，“把群众想干的事，变为党委、政府要干的事；把党委、政府在干的事，变成群众积极支持、参与的事；把党委、政府干成的事，变成惠及群众的事”。

眼皮贴近地皮，才能看见草根；越是重大的民生改善，往往越需要落小落细。党的十九大召开期间，李亚接受《经济日报》采访时对“精准为民”作出总结：一方面要贴近群众，按照新发展理念的要求，切实站在群众的角度，将群众所需、所想、所急、所虑的事情找出来、列进去，真正回应群众关切；另一方面要细化量化，认真梳理，明确目标，提高民生实事办理的针对性，让群众在细微之处感受到实实在在的提升，不断增强发展信心。

这，正是不断满足人民美好生活需要的破题之要！

必须看到，洛阳当前城乡公共服务资源配置不均衡、有效供给不充分、保障机制不完善等问题依然突出，一些影响社会稳定的深层次矛盾问题还没有根本解决；也必须看到，民生改善不可能一蹴而就，更不能冒进贪功，而应“既尽力而为，又量力而行”，“从人民群众关心的事情做起，从让人民群众满意的事情做起”。如果失之精准，就不会有“一件事情接着一件事情办”的章法，就会消磨掉“一年接着一年干”的韧劲，就难以让人民的获得感、幸福感、安全感“来得踏踏实实、稳稳当当”。

面对“带领人民创造美好生活”这道新时代的必答题，洛阳要靠“精准”锁定“得分点”：脱贫攻坚，要着力推进精准扶贫、精准脱贫各项举措落地见效，确保2019年我市农村贫困人口现行标准下实现脱贫、贫困县全部摘帽，做到脱真贫、真脱贫；推动社会事业全面发展，要在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展；加强和创新社会治理，要充分运用大数据、信息化手段，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

“以人民为中心、迈向美好生活的新征程”已然开启，正如习近平总书记所说，“我们的目标很宏伟，但也很朴素，归根结底就是让全体中国人都过上更好的日子。我们有充分的信心实现我们的目标”。更好满足人民美好生活需要，我们越抓越精准，就会越抓越有效！（洛 平）