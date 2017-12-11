本周洛阳晴天多云相互交替 刮风日数较多

洛阳网讯 上周，一场小雪随风潜入夜，携着湿冷的空气为洛阳人送上冬天的问候。不过，这场小雪仅在洛阳停留了一晚，便又匆匆离去，之后太阳重夺主权，气温有了明显回升。
今日开启新的一周，周内我市天气将在晴天和多云之间相互交替，降温幅度不大。但就近日的天气来看，虽然太阳光照在人身上很是温暖，但风比较大，市民还是应该注意防寒保暖。
记者从洛阳市气象局获悉，预计本周我市降水量略偏少，平均气温略偏低，周极端最低气温-5℃左右，山区-7℃左右。周内多冷空气活动，刮风日数较多，扩散条件较好。具体预报如下：
12月18日(周一)：晴天，西北风3～4级，-3到10℃;
12月19日(周二)：晴天间多云，西北风3～4级，-4到10℃；
12月20日(周三)：晴天间多云，西北风3～4级，-2到11℃；
12月21日(周四)：晴天间多云，-3到10℃；
12月22日(周五)：晴天到多云，-2到13℃；
12月23日(周六)：多云，偏北风4级左右，1到12℃；
12月24日(周日)：晴天间多云，偏北风3到4级，0到8℃。(记者 郭瑛)
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