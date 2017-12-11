【公益体彩就在身边之人物篇】广场上“年轻”的舞蹈家

在社区里，你总能看到跳广场舞、踢键子、玩柔力球的大爷大妈，他们或三五成群，或队伍齐整，锻炼气氛一片火热，常常引来路人驻足围观。其中，最引人注目的，无疑是站在队伍最前面的领头人。在他们热心带领大家做运动的同时，其实他们正在履行着自己作为国家级社会体育指导员的职责。

你可能不知道的是，体育彩票是这些社体指导员背后的默默支持者，他们是体彩“出资”给老百姓请来的“健身教练”。每年，体彩公益金都为社体指导员的工作开展提供支持，包括购置器材和服装、开展培训、举办交流展示活动等。有了强大的体彩公益金支持，社体指导员开展活动时更有“心气儿”，指导锻炼时更为专业。

在全国数以百万计的社体指导员中，不乏优秀的代表，鲁海英就是其中的一位。

“引领全民健身，我骄傲！”

因受父母的艺术熏陶，鲁海英自幼对舞蹈情有独钟。1970年，鲁海英参加全蒙文艺汇演，因为表现突出被选入哲盟歌舞团担当主要演员。2004年，她随同女儿来到北京生活，并通过自己的努力考取了国家级社体指导员资格。

在指导跳舞时，因为教的都是没有舞蹈基础的中老年人，所以需要足够的耐心。每个动作都要重复地教很多遍，演示很多次。同时，还需要让大家听好节拍，跟上节奏，逐渐对整套动作有所熟悉。

鲁海英对跳舞的热忱深深影响着身边的人，很多社区居民愿意跟着她一起跳舞，她的舞蹈队伍，也从最初的一两个人，发展到如今的上百人。“推广全民健身，发动老人来跳舞，起码可以让他们少打点麻将。可能原来不喜欢，但是一次次深入了解，慢慢就喜欢了，变成晚年的精神寄托”鲁海英说，“社体指导员既是体育社会组织的骨干力量，也是全民健身活动的引领者。为此需要大量的专业人才和志愿者开展项目普及、推广、赛事等活动，带动全民参与健身、崇尚健康的生活方式。能够成为社体指导员团队中的一员，我自豪，我骄傲！”

时光似乎特别眷顾这位热爱运动、热心公益的女性，如今已经63岁的她，看起来依旧神采奕奕，身姿轻盈。生活因热爱而精彩，公益体彩就在身边。

体育彩票支持她的“舞蹈梦”

刚担任社体指导员时，鲁海英只知道社体指导员是国家为了推广全民健身计划，把活跃在一线的专业人才召集起来经过培训，再向广大群众传授健身技能、组织群体活动、宣传科学的健身方式。

从事多年社体指导员工作后，鲁海英才了解到社体指导员的日常组织活动、培训等各项经费都是体育彩票贡献的。因为有了这些资金保障，鲁海英没有后顾之忧，全身心地投入到自己喜欢的事业之中。

像鲁海英这样的社体指导员还有很多。截至2016年，登记在册的全国社体指导员人数达200万人。他们在推动全民健身事业发展中发挥了重要作用。在这背后，是政府把全民健身上升为国家战略，有体彩鼎力支持社会体育指导员各项活动活动的开展。2016年，仅国家体育总局本级，用于实施社会体育指导员培训、管理、活动组织等相关工作的体彩公益金就达3264万元。

体彩对社会体育指导员各项工作开展的支持只是中国体育彩票对全民健身事业支持的一个缩影。未来，中国体育彩票将持续不断地服务于全民健身国家战略，服务于体育强国建设，服务于国家经济社会发展大局，为加快推进体育强国建设贡献力量！(唐锦荣)