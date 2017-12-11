洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

【公益体彩就在身边之人物篇】广场上“年轻”的舞蹈家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2017-12-16 14:26

　　在社区里，你总能看到跳广场舞、踢键子、玩柔力球的大爷大妈，他们或三五成群，或队伍齐整，锻炼气氛一片火热，常常引来路人驻足围观。其中，最引人注目的，无疑是站在队伍最前面的领头人。在他们热心带领大家做运动的同时，其实他们正在履行着自己作为国家级社会体育指导员的职责。

　　你可能不知道的是，体育彩票是这些社体指导员背后的默默支持者，他们是体彩“出资”给老百姓请来的“健身教练”。每年，体彩公益金都为社体指导员的工作开展提供支持，包括购置器材和服装、开展培训、举办交流展示活动等。有了强大的体彩公益金支持，社体指导员开展活动时更有“心气儿”，指导锻炼时更为专业。

　　在全国数以百万计的社体指导员中，不乏优秀的代表，鲁海英就是其中的一位。

　　“引领全民健身，我骄傲！”

　　因受父母的艺术熏陶，鲁海英自幼对舞蹈情有独钟。1970年，鲁海英参加全蒙文艺汇演，因为表现突出被选入哲盟歌舞团担当主要演员。2004年，她随同女儿来到北京生活，并通过自己的努力考取了国家级社体指导员资格。

　　在指导跳舞时，因为教的都是没有舞蹈基础的中老年人，所以需要足够的耐心。每个动作都要重复地教很多遍，演示很多次。同时，还需要让大家听好节拍，跟上节奏，逐渐对整套动作有所熟悉。

　　鲁海英对跳舞的热忱深深影响着身边的人，很多社区居民愿意跟着她一起跳舞，她的舞蹈队伍，也从最初的一两个人，发展到如今的上百人。“推广全民健身，发动老人来跳舞，起码可以让他们少打点麻将。可能原来不喜欢，但是一次次深入了解，慢慢就喜欢了，变成晚年的精神寄托”鲁海英说，“社体指导员既是体育社会组织的骨干力量，也是全民健身活动的引领者。为此需要大量的专业人才和志愿者开展项目普及、推广、赛事等活动，带动全民参与健身、崇尚健康的生活方式。能够成为社体指导员团队中的一员，我自豪，我骄傲！”

　　时光似乎特别眷顾这位热爱运动、热心公益的女性，如今已经63岁的她，看起来依旧神采奕奕，身姿轻盈。生活因热爱而精彩，公益体彩就在身边。

　　体育彩票支持她的“舞蹈梦”

　　刚担任社体指导员时，鲁海英只知道社体指导员是国家为了推广全民健身计划，把活跃在一线的专业人才召集起来经过培训，再向广大群众传授健身技能、组织群体活动、宣传科学的健身方式。

　　从事多年社体指导员工作后，鲁海英才了解到社体指导员的日常组织活动、培训等各项经费都是体育彩票贡献的。因为有了这些资金保障，鲁海英没有后顾之忧，全身心地投入到自己喜欢的事业之中。

　　像鲁海英这样的社体指导员还有很多。截至2016年，登记在册的全国社体指导员人数达200万人。他们在推动全民健身事业发展中发挥了重要作用。在这背后，是政府把全民健身上升为国家战略，有体彩鼎力支持社会体育指导员各项活动活动的开展。2016年，仅国家体育总局本级，用于实施社会体育指导员培训、管理、活动组织等相关工作的体彩公益金就达3264万元。

　　体彩对社会体育指导员各项工作开展的支持只是中国体育彩票对全民健身事业支持的一个缩影。未来，中国体育彩票将持续不断地服务于全民健身国家战略，服务于体育强国建设，服务于国家经济社会发展大局，为加快推进体育强国建设贡献力量！(唐锦荣)
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]“熬夜族”如何保持健康，才能把影响降到最低
  • ·[健康]牙膏选错也伤牙？该怎么挑选牙膏
  • ·[健康]小腿“抽筋”，一定是缺钙吗？
    		•
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
        婚姻就像夫妻二人共舞，如果两个人踩不到一个节拍上，他往这边走，她往那边走，各吹各的号，舞步会杂乱，难...
  • ·鸡内金：健胃助消化
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路添3座过街天桥
  • 洛阳四县（市）区因环保工作不力被约谈
  • 明年年底前，洛阳市将建成30个城市书房
  • 洛阳市1600余万元重奖资本市场发展功臣
  • 省公务员考试明日开考 到洛阳师院伊滨...
  • 两个卖麻辣烫的摊主为争抢地盘掀桌子 ...
  • 55万尾鱼苗陆浑安家
  • 咬定创新，造就一座座奇峰—— 中船重...
  • 汝阳县大虎岭农业长廊：寒冬里的盎然生机
  • “我们心目中的美好生活”：48岁的她...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    汝阳县大虎岭农业长廊...
    一周图片精选 览尽洛城...
    滨河南路添3座过街天桥
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    洛浦拍雪

    洛河落日

    大美万安山

    走进香港
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605