《公共服务大家评》国网洛阳供电公司接受评议

14日晚，在《公共服务大家评》节目中，国网洛阳供电公司负责人在现场接受嘉宾提问。

推出更多服务，让智能缴费更完善

今年6月，国网洛阳供电公司在全市实行智能缴费。家住老城区的周先生反映，在换了新的智能电表和办理“先购后用”预缴电费业务后，短信提醒只显示余额，通知缴费信息上没有显示本月用了多少电，也没有提供用电发票。

市民李女士说，自从换了智能电表后，她家的电费比以前多了。还有一些居民认为，智能缴费需要先存后用，每月只收到催缴电费信息，不能明明白白消费。

对此，国网洛阳供电公司营销部主任孙志强说，智能缴费是今年国家提出的新业务，以适应互联网与信息化社会的需求。智能缴费改变了原有的传统缴费模式，目前具有多渠道缴费、网上查询电量、实时缴电费等不少功能。接下来，该公司还会推出增值服务，比如积分返还礼品、红包等，但前期做得还不够好，一些好的功能还没有讲清楚，下来会继续努力，让大家满意。

村道中间电线杆将尽早迁移

近日，偃师市山化镇马洼村村民反映，村里一条村道中间，竖着三根电线杆，大家出行很不便。

暗访人员在现场看到，有两根电线杆紧挨着居民住宅，上方就是高压电线，电线杆上也没有安全警示标志，存在很大安全隐患。村民们就电线杆占道问题向当地电业部门反映过很多次，一直没有得到解决。

国网洛阳供电公司党委书记刘志贺说，随着道路的拓宽、出行的改善，这类问题会不断出现。为避免类似情况发生，一是前期在修路时，需要政府与企业协同，从源头上解决；二是对于已经出现的问题，节目之后就安排人进一步排查，同时向村民做出安全提醒，还要和当地政府进行沟通，争取把电线杆早日迁移到位，不影响村民出行，保证村民安全。

2600多个电费代收网点，买菜就可顺便缴费

涧西区武汉路附近的中信重工1号街坊有8栋楼，在该街坊电路改造后，居民的电费改为双月缴纳。该街坊居民魏师傅反映，由于燃气费、水费都是单月缴纳，这样大家每月都要到洛阳银行排队缴费，而且缴费的人多，一排就是三四个小时。

魏师傅在今年6月写了一封申请信，到位于华山路的国网洛阳供电公司西城营业部反映情况，希望该街坊居民的电费改为单月缴纳，可至今没得到明确答复。

刘志贺说，针对该街坊的情况，争取从明年开始按照单月进行收费。同时，不会使用手机的老同志，除了到银行网点缴费，也可以到其他线下网点缴费，如供电营业厅、商超、邮局等。目前，全市有2600多个电费代收网点，大家不妨留意下身边，可以在买菜或外出办事时，顺便缴电费。（洛阳晚报记者 李砺瑾）