洛阳新区至高新区跨洛河供热管网工程预计月底前完工

昨日下午，记者在凌波桥南的洛河河堤上看到，新区至高新区跨洛河供热管网工程已进入收尾阶段，河床下方管网敷设工作已基本完成。洛阳北控水务集团有限公司新区热力分公司(简称新区热力分公司)相关负责人介绍，该工程是我市首个蒸汽供热管网跨洛河工程，预计本月底前全部完工。管网投用后，预计为高新区工业用热提供热源。

新区至高新区跨洛河供热管网工程起点为牡丹大道孙辛路路口，终点为滨河北路孙辛路路口。供热管网沿孙辛路由南向北敷设，整体工程长约3000米，河堤下穿及跨河部分的管网总长度为665米。

新区热力分公司相关负责人介绍，该工程的热源来自华能洛阳热电有限责任公司，热源形式为蒸汽，“建成投用后，蒸汽输送能力可达每小时90吨，可以完全满足高新区的工业用热需求”。

该工程是我市第三项跨河供热管网工程，是首个蒸汽供热管网跨河工程。前两项供热管网工程分别是：2007年开建的古城路跨洛河、由西苑桥南附近下穿河道的热水管网工程，可满足南昌路沿线部分区域的居民用热需求；2010年建设的孙辛路跨洛河、由凌波桥附近下穿河道的热水管网工程，可满足孙辛路以西、滨河北路以北区域的居民用热需求。

新区至高新区跨洛河供热管网工程施工方负责人白学强介绍，这项工程是目前我市跨河供热管网工程中难度最大的一项。为此，施工方为供热管网做了三道防护：管网敷设在河床冲刷形成的沉积岩之下，可以最大限度地减少水流对管网的冲刷，也可保障管网的稳固；管网采用三层钢管包裹的新工艺，与一般双层钢管包裹的普通管网相比，安全系数更高；管网上配置有抗浮水泥，既可以防止管网漂移，又可以减少水流对管网的冲刷。

“按照计划，该供热管网跨越洛河后，将在凌波桥对岸的滨河北路段与高新区的供热管网完成对接。”新区热力分公司相关负责人说。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张冬慧）