艺术四大类专业省统考明日举行

2018年高考艺术类中的美术、音乐、书法、编导制作四大类专业省统考，将于明日举行。市招办普招科科长高冰南提醒考生，今日下午可看考场。

2018年高考艺术类中的美术、音乐、书法、编导制作四大类专业省统考，将于明日举行。市招办普招科科长高冰南提醒考生，今日下午可看考场。 携带物品 考试不统一配备文具，不要求“无声入场”，金属探测器主要探测手机等违禁物品，考生衣物、文具上带有金属不影响考试。特别提醒音乐、编导制作专业考生，今年使用答题卡答题，须提前准备好2B铅笔、0.5毫米的黑色墨水签字笔等文具。 注意事项 听音记谱和音乐基础知识考试开考前15分钟(即8时15分)入场完毕，之后考生禁止入场，考试结束方可交卷出场；美术、书法、编导制作专业为开考后15分钟入场完毕，之后考生禁止入场。 此外，高冰南说，目前2018年高考报名已结束，为确保考生信息真实准确，省招办将对各市(县)上报的照顾对象名单审核后在河南省阳光高考网上(http://gaokao.haedu.gov.cn)公示，公示信息保留到明年年底，公示期间接受社会举报，省招生办举报电话为0371-68101616。（洛阳晚报见习记者 刘敏）