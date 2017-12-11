家中老人走失了怎么办？学会抓住“黄金72小时”

陈晨 绘制

洛龙区73岁的王书斌走失两天两夜后被找到，担心老人再走丢，家属给他买了一块定位手表。

时下，“老人走失”渐成不容忽视的社会问题。国内首部《中国老年人走失状况白皮书》(简称《白皮书》)显示，每年全国走失老人约有50万人，在走失老人中，65岁以上的占80%以上，走失的主要原因是患老年性痴呆。如何预防老人走失？发现老人走失后怎么办？本篇报道将围绕这两个问题展开，希望能为有老人的家庭提供一些实用信息。

寻找

抓住“黄金72小时”

《白皮书》公布的数据显示，在统计的走失老人中，69.3%的老人在72小时内被找到，这段时间被称为“黄金72小时”

误区

找不到再报警

“越早开始寻找，老人就越容易被找到。”南昌路派出所民警王海利对此深有感触，他所在的巡防大队平均每年会接到100多起老人走失的警情，数不清帮了多少走失老人找到家。

王海利说，多数家庭在老人走失五六个小时后才会发现，他们的常规做法是：先发动亲友寻找三四个小时甚至更长时间，实在找不到再报警、发布寻人启事。如此一来，警方接到报警时，老人已走失10个小时左右，寻找难度加大。

“工作中经常遇到这样的情况，民警接到群众报警，见到走失老人时，家属还未报警，以至于开着警车拉着老人满大街找家，却联系不到家属。”王海利说。

建议

多种渠道同时寻找，增大找回概率

王海利介绍了民警帮走失老人找家的常用方法：

若老人能说清家庭住址、家属电话号码等信息，民警会送老人回家或联系其家属；若老人无法说清上述信息，民警会和110指挥中心联动，查询接警记录，看其家属是否报警；若老人说不清上述信息，家属也未报警，民警会把老人暂时安置在派出所，通过微博、微信等渠道发布信息，帮其寻找家属。

王海利建议，发现家中老人走失后，应通过报警、求助媒体、借助网络平台等方法，多渠道同时寻找，以增大成功找回的概率。

●报警：较有效的方法，越早报警，老人被找回的概率越大。

●求助媒体：借助媒体的影响力对外发布寻人信息，也是有效渠道之一。

●借助网络平台：可在微博、微信公众号、微信朋友圈发布寻人信息。“今日头条”推出的“头条寻人”公益项目也是有效渠道之一，具体办法是，下载“今日头条”APP后，在搜索栏中输入“寻人”后会弹出“头条寻人”菜单，点击“我要寻人”，提交走失者信息后，只要通过后台工作人员的审核，“今日头条”就能把寻人信息弹窗推送给走失地点附近的用户，借助网友的力量寻人。

记者手记：随着网络的发展和技术的革新，防走失方法和寻人渠道会越来越多，但最有效的方法只有一种，那就是给家中老人多些陪伴，让他们少些孤单，家人的关怀是最好的防走失“神器”。

相关链接

预防老人走失：信息卡、黄手环遇冷，智能定位设备受宠

信息卡

把老人的姓名、家庭住址、家属电话号码写在布条(或纸条)上，缝在老人衣服上(或放进老人口袋里)，这种信息卡是最早采用的防老人走失法，但记者在采访中发现，佩戴信息卡的老人越来越少，一来信息卡装在口袋里容易丢失，缝在衣服上时间长了容易磨损、褪色；二来信息卡不容易被人发现，难帮老人联系到家属。

黄手环

作为信息卡的升级版，黄手环曾风靡一时，2014年，我市一家机构曾联合政府相关部门为市区老人发放2万多个黄手环，但记者采访得知，近几年黄手环也逐渐遇冷。“在我们帮助的走失老人中，佩戴黄手环的越来越少。”南昌路派出所一名民警说，有些老人把黄手环和老年性痴呆画等号，戴上黄手环就等于对外承认自己患有老年性痴呆，从而产生抵触心理。另外，有家属担心黄手环会泄露老人的身份信息，被不法分子利用。

二维码胸牌

二维码胸牌是防老人走失的新探索。今年10月，本报联合我市20个试点社区，免费发放1000个防走失爱心胸牌。每个胸牌上的独立编号对应一位老人，其个人信息由所在社区掌握。扫胸牌上的二维码即可获知社区电话，工作人员会根据编号查到对应老人的详细信息(姓名、年龄、既往病史、身体状况、现居住地、多个家属联系方式等)，及时通知其家属。防走失爱心胸牌引入二维码，既能有效地帮助走失老人找到家，又能保护老人隐私不泄露。

智能定位设备

定位手表、微型定位器、带定位功能的运动手环渐成防老人走失“新宠”，它们的价格从几十元至几千元不等，这些智能定位设备可以帮助家属随时掌握老人的位置，有的还能通话。“我给患老年性痴呆的母亲买了一块智能手表，我专门说手表可以打电话，还能测心率、测血压，她一听可高兴，就戴上了。”市民陈女士说。（洛阳晚报首席记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群）