老太太和女儿闹别扭 深夜在街头迷路

昨日，记者从东关派出所听说一件事儿：一市民凌晨报警称，一名80多岁的老太太在街头迷路。民警赶到后发现，老人的二女婿就在她后边跟着。原来，老太太和二女儿闹别扭，深夜要从二女儿家前往大女儿家。

14日凌晨零时许，市民吴先生报警称，一名老太太在市第一人民医院门口向他问路，要去老城区一运公司家属院的大女儿家，可是找不到路了。

吴先生家住涧西区，他不清楚一运公司家属院的具体地点，只得帮老太太报警求助。民警赶到后得知，老太太住在瀍河区下园路附近的二女儿家，当晚和二女儿闹别扭后，她想去大女儿家住几天。随后，一名中年男子快步上前向民警解释。

该男子说，他是老太太的二女婿，岳母今年83岁，患病导致记忆力减退。当晚，岳母闹着要去大女儿家，担心岳母的安全，他就悄悄跟在她身后。

该男子说，他会尽量劝岳母跟他一起回家，如果不行，他就打车送她前往老城区的一运公司家属院。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 赵自强）