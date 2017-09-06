洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市1600余万元重奖资本市场发展功臣

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:25

　　昨日，我市召开资本市场表彰大会。近50家金融机构和企业，因充分利用和发展资本市场、支持洛阳地方经济建设，而获得50个奖项1627.57万元奖励。

　　其中：中信建投证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部等8家金融机构，获得新设金融机构奖励，奖励金额共计400.48万元；

　　洛阳爱科钨钼科技股份有限公司等3家企业，获得股改及新三板受理的4项奖励，奖励金额共计40万元；

　　洛阳餐旅实业股份有限公司等9家企业，获得新三板挂牌奖励，奖励金额共计270万元；

　　洛阳宇博酒店管理集团有限公司等7家企业，获得四板挂牌奖励，奖励金额共计14万元；

　　河南民正农牧股份有限公司等6家企业，获得再融资奖励，奖励金额共计124.9万元；

　　洛阳栾川钼业集团股份有限公司等5家企业，获得直接债务融资奖励，奖励金额共计450万元；

　　河南开元盛世投资有限公司等2家投资机构，获得股权投资奖励，奖励金额共计132万元；

　　洛阳国润新材料科技股份有限公司等6家企业，获得融资租赁奖励，奖励金额共计128.39万元；

　　洛阳农村商业银行股份有限公司等3家金融机构，获得股权质押奖励，奖励金额共计67.8万元。

　　去年，我市出台了《洛阳市人民政府关于进一步利用和发展资本市场支持地方经济建设的实施意见》，对金融机构进驻、企业上市(挂牌)再融资、直接债务融资、股权投资、融资租赁、投贷联动、股权质押等进行支持奖励。同时，为了加快政策的落实，市政府金融办会同市财政局出台了《洛阳市资本市场发展专项奖补资金管理暂行办法》。今年是该政策落实的第一年，也是我市资本市场有史以来奖励最多、范围最广的一次。

　　近年，我市大力推进多层次资本市场建设，不断提升资本市场服务实体经济的能力。截至目前，我市共有29家证券公司、42家证券营业部，共登记政府引导基金11个，总规模349.41亿元。通过梯度培育，我市共有11家企业成功上市，40家企业挂牌新三板，168家企业在中原股权交易中心(四板)挂牌。培育省定上市后备企业97家、市定上市挂牌企业219家，在辅导企业3家，形成多层次资本市场格局。2014年以来，我市共有23家企业实现并购重组，交易金额达352.716亿元。今年前11个月，全市资本市场融资377.03亿元，比去年增长75.36%。

　　十九大报告提出，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比例，促进多层次资本市场健康发展。市金融办相关负责人表示，下一步，我市将通过拓宽企业融资渠道、并购重组盘活存量资产，推动企业转型升级。引导优势企业上市(挂牌)做大做强，发展各类股权投资基金支持产业培育和企业发展。利用好资本市场对贫困地区的绿色通道制度，推动更多企业上市(挂牌)、融资。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 张志红）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]“熬夜族”如何保持健康，才能把影响降到最低
  • ·[健康]牙膏选错也伤牙？该怎么挑选牙膏
  • ·[健康]小腿“抽筋”，一定是缺钙吗？
    		•
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
        婚姻就像夫妻二人共舞，如果两个人踩不到一个节拍上，他往这边走，她往那边走，各吹各的号，舞步会杂乱，难...
  • ·鸡内金：健胃助消化
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路添3座过街天桥
  • 洛阳四县（市）区因环保工作不力被约谈
  • 明年年底前，洛阳市将建成30个城市书房
  • 洛阳市1600余万元重奖资本市场发展功臣
  • 省公务员考试明日开考 到洛阳师院伊滨...
  • 两个卖麻辣烫的摊主为争抢地盘掀桌子 ...
  • 55万尾鱼苗陆浑安家
  • 咬定创新，造就一座座奇峰—— 中船重...
  • 汝阳县大虎岭农业长廊：寒冬里的盎然生机
  • “我们心目中的美好生活”：48岁的她...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    汝阳县大虎岭农业长廊...
    一周图片精选 览尽洛城...
    滨河南路添3座过街天桥
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    洛浦拍雪

    洛河落日

    大美万安山

    走进香港
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605