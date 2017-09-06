洛阳市1600余万元重奖资本市场发展功臣

昨日，我市召开资本市场表彰大会。近50家金融机构和企业，因充分利用和发展资本市场、支持洛阳地方经济建设，而获得50个奖项1627.57万元奖励。

其中：中信建投证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部等8家金融机构，获得新设金融机构奖励，奖励金额共计400.48万元；

洛阳爱科钨钼科技股份有限公司等3家企业，获得股改及新三板受理的4项奖励，奖励金额共计40万元；

洛阳餐旅实业股份有限公司等9家企业，获得新三板挂牌奖励，奖励金额共计270万元；

洛阳宇博酒店管理集团有限公司等7家企业，获得四板挂牌奖励，奖励金额共计14万元；

河南民正农牧股份有限公司等6家企业，获得再融资奖励，奖励金额共计124.9万元；

洛阳栾川钼业集团股份有限公司等5家企业，获得直接债务融资奖励，奖励金额共计450万元；

河南开元盛世投资有限公司等2家投资机构，获得股权投资奖励，奖励金额共计132万元；

洛阳国润新材料科技股份有限公司等6家企业，获得融资租赁奖励，奖励金额共计128.39万元；

洛阳农村商业银行股份有限公司等3家金融机构，获得股权质押奖励，奖励金额共计67.8万元。

去年，我市出台了《洛阳市人民政府关于进一步利用和发展资本市场支持地方经济建设的实施意见》，对金融机构进驻、企业上市(挂牌)再融资、直接债务融资、股权投资、融资租赁、投贷联动、股权质押等进行支持奖励。同时，为了加快政策的落实，市政府金融办会同市财政局出台了《洛阳市资本市场发展专项奖补资金管理暂行办法》。今年是该政策落实的第一年，也是我市资本市场有史以来奖励最多、范围最广的一次。

近年，我市大力推进多层次资本市场建设，不断提升资本市场服务实体经济的能力。截至目前，我市共有29家证券公司、42家证券营业部，共登记政府引导基金11个，总规模349.41亿元。通过梯度培育，我市共有11家企业成功上市，40家企业挂牌新三板，168家企业在中原股权交易中心(四板)挂牌。培育省定上市后备企业97家、市定上市挂牌企业219家，在辅导企业3家，形成多层次资本市场格局。2014年以来，我市共有23家企业实现并购重组，交易金额达352.716亿元。今年前11个月，全市资本市场融资377.03亿元，比去年增长75.36%。

十九大报告提出，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比例，促进多层次资本市场健康发展。市金融办相关负责人表示，下一步，我市将通过拓宽企业融资渠道、并购重组盘活存量资产，推动企业转型升级。引导优势企业上市(挂牌)做大做强，发展各类股权投资基金支持产业培育和企业发展。利用好资本市场对贫困地区的绿色通道制度，推动更多企业上市(挂牌)、融资。（洛阳日报记者 李迎博 通讯员 张志红）