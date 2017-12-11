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非公企业：迎来发展新机遇
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:25

　　“结合非公有制企业特点，如何把学习贯彻党的十九大精神引向深入？”昨日上午，市委宣讲团第十宣讲组成员、洛阳理工学院经济管理学院教授白选杰在河南北方永盛摩托车有限责任公司宣讲十九大精神时，提出了这一问题。

　　台下，来自该企业的党员干部、先进员工和市民营企业协会部分会员单位负责人共180余人，一同陷入了思考。

　　“学习《习近平谈治国理政》第二卷，对学懂弄通做实党的十九大精神，推动非公有制经济发展具有十分重要的意义。《习近平谈治国理政》第二卷中有许多关于非公有制经济发展的论述，值得研读。”白选杰建议大家把学习宣传贯彻十九大精神与学习宣传贯彻《习近平谈治国理政》第二卷结合起来，确保十九大精神落地生根。

　　报告会结束后，该公司开发部部长冯向辉感触颇深：“十九大报告指出，要加快建设创新型国家。作为企业研发部门的一员，今后要密切关注市场需求，研发出更多创新型产品，带动企业持续发展。”

　　“听了白教授细致形象的宣讲，让我对十九大报告有了新的认识。”该公司办公室行政助理李旭升说，“作为党员，要在自己的岗位上发挥模范带头作用，为实现中国梦添砖加瓦。”

　　该公司董事长、市民营企业协会会长高留斌表示，十九大精神为民营企业的发展指明了方向，非公企业正迎来新一轮发展机遇。他说：“我们更应该致力于开拓创新，促进经济发展提质增效，提升产品竞争力，履行民营企业的责任。”

　　本报记者李冰通讯员胡斯佳
[ 责任编辑：周萌]
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