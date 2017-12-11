让法治为美好生活保驾护航

“人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且期待社会环境更加公平正义。”昨日上午，市委宣讲团第七宣讲组成员、市政府法制办副主任牛振宇在伊滨区李村镇政府宣讲十九大精神结束后，与在场的党员干部畅谈法治建设。

“群众一方面渴望用法律保护自身权益，另一方面却仍停留在‘遇事找政府’的惯性思维中，不懂得或不会用法律维权。破解之道是什么？”西李村村委会主任赵怀安提出了自己的疑问。

“十九大报告指出要深化法治实践，如何提高运用法治思维和法治方式管理村级事务水平？”耿沟村党支部书记张俊超接着问。

面对大家的提问，牛振宇说，随着各级党组织、广大党员带头尊法学法守法用法，必将为我国法治国家、法治政府、法治社会一体建设注入“加速度”。抓好法治宣传和宣讲，不是简单地告知和说教，要用“大白话”讲清“大道理”，让“大道理”对接“小日子”，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，让法治为群众的美好生活保驾护航。（洛阳日报记者 姜明明）