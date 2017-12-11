洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

让法治为美好生活保驾护航
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2017-12-16 09:25

　　“人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且期待社会环境更加公平正义。”昨日上午，市委宣讲团第七宣讲组成员、市政府法制办副主任牛振宇在伊滨区李村镇政府宣讲十九大精神结束后，与在场的党员干部畅谈法治建设。

　　“群众一方面渴望用法律保护自身权益，另一方面却仍停留在‘遇事找政府’的惯性思维中，不懂得或不会用法律维权。破解之道是什么？”西李村村委会主任赵怀安提出了自己的疑问。

　　“十九大报告指出要深化法治实践，如何提高运用法治思维和法治方式管理村级事务水平？”耿沟村党支部书记张俊超接着问。

　　面对大家的提问，牛振宇说，随着各级党组织、广大党员带头尊法学法守法用法，必将为我国法治国家、法治政府、法治社会一体建设注入“加速度”。抓好法治宣传和宣讲，不是简单地告知和说教，要用“大白话”讲清“大道理”，让“大道理”对接“小日子”，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好氛围，让法治为群众的美好生活保驾护航。（洛阳日报记者 姜明明）
[ 责任编辑：周萌]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·[健康]“熬夜族”如何保持健康，才能把影响降到最低
  • ·[健康]牙膏选错也伤牙？该怎么挑选牙膏
  • ·[健康]小腿“抽筋”，一定是缺钙吗？
    		•
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
    舞与不舞 由谁做主
        婚姻就像夫妻二人共舞，如果两个人踩不到一个节拍上，他往这边走，她往那边走，各吹各的号，舞步会杂乱，难...
  • ·鸡内金：健胃助消化
  • ·跟着热播节目寻国家宝藏与历史对话
  • ·带上这些“神器”拍照 一路景更美
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 滨河南路添3座过街天桥
  • 洛阳四县（市）区因环保工作不力被约谈
  • 明年年底前，洛阳市将建成30个城市书房
  • 洛阳市1600余万元重奖资本市场发展功臣
  • 省公务员考试明日开考 到洛阳师院伊滨...
  • 两个卖麻辣烫的摊主为争抢地盘掀桌子 ...
  • 55万尾鱼苗陆浑安家
  • 咬定创新，造就一座座奇峰—— 中船重...
  • 汝阳县大虎岭农业长廊：寒冬里的盎然生机
  • “我们心目中的美好生活”：48岁的她...
    		•
    百姓呼声
    社保一卡通已经可以在洛阳市、县统一使用
    采集信息后社保卡未发，如有急用可办临时卡
    精彩图片
    汝阳县大虎岭农业长廊...
    一周图片精选 览尽洛城...
    滨河南路添3座过街天桥
    一周图片精选 览尽洛城...
    精彩热帖

    洛浦拍雪

    洛河落日

    大美万安山

    走进香港
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /美如仙境的新疆喀纳斯秋色
    /国庆阿尔山之旅
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605