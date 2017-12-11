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的哥开车玩手机 乘客一路提心吊胆
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2017-12-16 09:34

　　“晚上，我坐出租车一路提心吊胆。”昨日，市民赵先生说，他乘坐一辆出租车回家，没想到司机边开车边用手机“打麻将”。他虽然进行了劝阻，可并未奏效。

　　昨日凌晨零时许，赵先生将朋友送到涧西区谷水附近家中后，乘坐一辆出租车回家。途中，他发现司机边开车边玩手机。他说，司机一会儿把手机放在方向盘上，一会儿拿到手中，他仔细看了看，对方像在用手机上安装的软件“打麻将”。

　　“我提醒司机专心开车，不要玩手机，否则我就下车。”赵先生说，司机答应说不玩手机了，但还是时不时看一看。直到快到达目的地了，司机才把手机收起来。其间，赵先生趁司机不注意，把其边开车边玩手机的画面拍了下来，但因天黑视线不好，他没记住出租车的车牌号。

　　记者在赵先生提供的视频中看到，司机开车期间，把手机放在方向盘上，时不时地对着手机说“你有一万”“你要不要六饼”等话语。

　　市道路运输管理局相关科室负责人胡新雷说，他们要求出租车司机文明驾驶，以确保乘客安全，禁止开车期间玩手机。若发现有出租车司机存在这种行为，将责令其所属公司对其进行停运30天的处罚，且其要参加违规再教育学习，经考试合格后方能上岗。

　　高新交巡大队交警高广武说，边开车边玩手机存在极大安全隐患，易造成追尾等事故。根据道路交通法规规定，对机动车驾驶员行驶途中接打电话、观看视频等妨碍安全驾驶的行为，可处20元以上200元以下罚款，并记2分。

　　目前，市道路运输管理局相关科室正对此事展开调查，一经查实将对该出租车司机进行处罚。胡新雷提醒市民，一旦遇到出租车司机驾驶期间的不文明现象，记得保留证据，记住出租车车牌号、索要发票，有条件的可拍摄视频，然后拨打110或12328进行投诉。（洛阳晚报记者 魏巍）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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